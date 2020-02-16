السوق السعودي يغلق على تراجع وسط تداولات بلغت 2.6 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وذلك للجلسة الثانية على التوالي وسط تراجع في حجم السيولة، حيث سجلت أدنى سيولة متداولة خلال العام الحالي.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.48 في المائة أو ما يعادل نحو 37 نقطة ليغلق عند مستوى 7836 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.6 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 121.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 136.5 ألف صفقة.

في حين ارتفع سهم "دار الاركان" بنحو 4%، وأعلنت الشركة اليوم عن عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار، وذلك لمدة 7 سنوات.

وتراجع سهم بنك ساب بنحو 4.7 في المائة ليسجل السهم أدنى أغلاق في نحو عامين، فيما فقد السهم نحو 18.7 في المائة تقريبا منذ بداية العام الحالي.

وتصدرت أسهم شركة سلامة للتأمين المكاسب حيث ارتفع السهم بالنسبة العليا، تلاه شركة ملاذ للتأمين والذي ارتقع بنحو 4.2 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 59 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 121 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتراجع سهم أرامكو بنحو 0.9 في المائة عند مستوى 32.8 ريال،مواصلا التراجع وللجلسة الخامسة على التوالي، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ إدراج الشركة، في حين لا يزال يتداول السهم أعلى من سعر الطرح البالغ 32 ريال.

وكان سوق نمو قد ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.3 في المائة، وبتداولات عند 15.8 مليون ريال وذلك عبر تداول 236.7 ألف سهم.