وزير النفط الكويتي : بدء الضخ التجريبي في حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة مع السعودية

أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل اليوم بدء الضخ التجريبي في حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة مع السعودية. وتوقع، في تصريح اليوم على هامش حفل إطلاق الشعار الجديد لوزارة النفط، عودة الإنتاج في حقل الوفرة لمستواه السابق (بحدود 140 ألف برميل يوميا) قبل نهاية العام. وأضاف :"بالنسبة لحقل الدرة، فهناك بند في الاتفاقية ومذكرة التفاهم لبدء الدراسات والعمل على الإنتاج، وهو يحتاج لدراسة ومناقشة من خلال قنوات القطاع النفطي ووزارة النفط ووزارة الخارجية لإعادة الإنتاج"، مؤكدا أن "هناك دراسات مستمرة وخطط لتطويره ودراسات لفصل الغاز وسيعلن عنها في حينه عندما تكون جاهزة".

كان وزيرا النفط الكويتي والسعودي وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقا لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة.

