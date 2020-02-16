"العمران للصناعة والتجارة" تقدم طلب الإنتقال الى السوق الرئيسي "تاسي"

أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة عن قرار مجلس ادارتها بالموافقة على تقديم طلب الانتقال الى السوق الرئيسية. علما بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.