شركات الطيران العاملة في لبنان تبدأ غدا تحصيل رسومها بالدولار فقط

تبدأ شركات الطيران العاملة في لبنان اعتبارا من يوم غد الاثنين، بقبول الدفع بالدولار الأمريكي فقط، للراغبين بالسفر على متنها.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاحد أن هذه الشركات ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة الى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الاجنبية.

وأضافت أنه سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية، في مطار رفيق الحريري الدولي.