الصين : ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 1665 شخصا .. والمصابين 68 ألف

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم ان إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين بلغ 1665 شخصا بعد وفاة 142 شخصا في اليوم السابق كما ارتفع عدد الاصابات إلى 68 ألفا و 500 حالة. وأوضحت السلطات الصينية أن ذلك يأتي بعد اصابة 2009 حالات إضافية مؤكدة بالفيروس داخل البلاد يوم السبت 15 فبراير الجاري. ومنذ يوم الاثنين الماضي فإن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس يتجاوز المئة شخص يوميا. وانخفض معدل الاشخاص الذين يجرى اكتشاف اصابتهم بالمرض بشكل طفيف في مقاطعة هوبي، على الرغم من أن معدل الوفيات لا يزال مرتفعا في المقاطعة مركز تفشي المرض. وحدثت معظم الوفيات والإصابات في مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر. وإجمالا فإن عدد الأفراد المصابين داخل هوبي وحدها يزيد عن 56 ألف حالة اصابة. وخارج الصين توفي 4 أشخاص بسبب الفيروس المستجد " كوفيد19- "حتى الآن. وأعلنت فرنسا أمس السبت عن أول حالة وفاة في أوروبا ، وهي لسائح صيني قادم من هوبي.

الصين : إقالة المزيد من المسؤولين في هوبي مركز تفشي " كوفيد19-"

تعرض أكثر من 6 مسؤولين سياسيين في مقاطعة هوبى الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد للإقالة بسبب إخفاقهم في السيطرة على المرض وذلك وفقا لإشعار نشرته لجنة الانضباط والتفتيش التابعة للحزب الشيوعي في المقاطعة اليوم. ومن بين المسؤولين الذين تعرضوا للإقالة نائب رئيس منطقة هونجشان في ووهان ونائب رئيس مدينة تشيتشون بالقرب من هوانجقانج- واحدة من أكثر المدن تضررا في المقاطعة. وفي منطقة يونشي، فقد رئيس وأمين المجموعة القيادية للحزب في الهيئة الاستشارية التشريعية وكذلك نائب الأمين ونائب رئيس المجموعة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي الوطني وظائفهم. وتم إقالتهم بسبب مجموعة من المخالفات المتعلقة بتعاملهم مع تفشي الفيروس بما في ذلك الفشل في تطويق الإصابات المشتبه بها، وتقليل عدد الحالات التي يتم الابلاغ عنها عن العدد الحقيقي، وإعداد تقارير زائفة عن عملهم، وعدم أخذ أعمال الوقاية من الأوبئة على محمل الجد، وتنفيذ أعمال ظاهرية عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية وعدم التواجد بمواقع العدوى المحتملة.



تويوتا تعيد تشغيل 3 مصانع في الصين

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم أنها ستستأنف جزئيا عملياتها في 3 من مصانعها في الصين هذا الأسبوع لاستعادة بعض من قدرتها التي كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص ووضع أكبر اقتصاد في اسيا في حالة اضطراب. وقال كينسوكي كو المتحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المصانع في تشانجتشون وجوانجتشو ستستأنف عملها غدا الإثنين، بينما تستأنف العمليات في تيانجين في اليوم التالي. وقال إن العمل في مصنع تشنجدو سيستأنف الأسبوع القادم. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن انتشار الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي، حيث قامت بعض شركات صناعة السيارات الكبرى بتمديد إغلاق المصانع وسط نقص في الأجزاء حيث أعاقت الجهود المبذولة لمكافحة تفشي المرض من تدفق العمال. وكانت شركة السيارات اليابانية "هوندا موتور" قد أعلنت أيضا في وقت سابق أنها تعتزم استئناف عمليات التصنيع في الصين غدا.



ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية إلى 355

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا. وقال كاتسونوبو خلال لقاء حواري على اذاعة "أن أتش كاي" اليابانية الرسمية "حتى الآن أخضعنا 1,219 شخصا على السفينة للفحص. من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 منهم إيجابية لناحية الإصابة بينهم 73 مصابا لم تظهر عليهم أية عوارض" أي بارتفاع 70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية. وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإجلاء بعض مواطنيها من على متن سفينة "دايموند برينسس" الخاضعة للحجر الصحي منذ 5 فبراير في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو. كما أعلنت هونغ كونغ بأنها ستوفر لمواطنيها البالغ عددهم 330 شخصا على متن السفينة فرصة للعودة بواسطة طائرة مستأجرة. وقالت السفارة الأمريكية في رسالة بعثت بها إلى الأمريكيين العالقين على متن السفينة "بالنظر إلى عدد الاصابات المرتفع بفيروس "كوفيد-19" على متن سفينة دايموند برينسس، أجرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقييما مفاده أن الركاب وأفراد الطاقم على متنها عرضة لخطر الإصابة بشكل كبير".

كمبوديا تطالب ماليزيا بإعادة فحص مصابة بفيروس كورونا كانت على متن السفينة السياحية

طالبت وزارة الصحة في كمبوديا كوالالمبور بإعادة فحص نتيجة اختبار طبي لراكبة أمريكية كانت على متن سفينة سياحية والذي قالت السلطات الصحية الماليزية إنها مصابة بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام محلية. وتوجهت المرأة إلى ماليزيا حيث تم اكتشاف الإصابة بعد السماح لها بالنزول من السفينة ويستردام السياحية في كمبوديا. وقالت كمبوديا إن المرأة الأمريكية والركاب الأخرين على متن سفينة ويستردام الفاخرة التابعة لشركة الملاحة هولاند أمريكا تم فحصهم بعناية قبيل مغادرتهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها نقلا عن بيان للوزارة. وأعلنت شركة الرحلات البحرية إنها تنتظر إجراء اختبار آخر لتأكيد النتيجة الإيجابية لإصابة المرأة بالفيروس.

منع بعض ركاب السفينة السياحية "ويستردام" من الصعود على طائرة بمطار ماليزيا

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن عددا من ركاب السفينة السياحية الفاخرة "ويستردام"، بينهم مواطنان هولنديان منعوا من الصعود على متن طائرة تابعة لشركة "كي إل إم" المغادرة من كوالالمبور متجهة إلى أمستردام. وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن المسافرين كانوا من بين أكثر من 2200 مسافر وأفراد الطاقم على متن السفينة "ويستردام" التابعة لشركة هولاند أمريكا، والتي رفضت موانئ 5 دول استقبالها قبل السماح باستقبالهم في كمبوديا. وتم تشخيص إصابة مسافرة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاما بفيروس كورونا بعد يوم من مغادرتها السفينة. ولا يزال السياح الذين تم منعم من الصعود على الرحلة رقم 810 التابعة لشركة "كيه إل إم" في ماليزيا إلى جانب مجموعة أخرى من المواطنين الهولنديين الذين يشتبه في أنهم كانوا على اتصال بالمرأة الأمريكية المصابة. وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة أنه يقدر أن 11 شخصا منعوا من الصعود على متن الطائرة.

كندا تعتزم إجلاء مواطنيها من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"

قالت الحكومة الكندية في بيان إنها خصصت طائرة لإجلاء مواطنيها العالقين في السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في يوكوهاما باليابان. وذكرت الحكومة أن الركاب الكنديين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد لن يسمح لهم بركوب الطائرة وسينقلون بدلا من ذلك إلى منظومة الرعاية الصحية اليابانية لتلقي العلاج الملائم. وأضاف البيان أن الركاب سيخضعون بعد وصولوهم إلى كندا إلى حجر صحي مدته 14 يوما. وقالت الولايات المتحدة وهونج كونج إنهما سترسلان طائرات لليابان لإعادة ركاب من السفينة التي سجلت أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين. ويبلغ عدد ركاب وأفراد طاقم السفينة نحو 3700 شخص.



وزير المالية في هونج كونج : المدينة تواجه صدمات مثل التسونامي

قال وزير المالية في مدينة هونج كونج بول تشان اليوم إن المدينة تواجه صدمات مثل موجات المد العاتية " تسونامي". مضيفا أنها ربما تسجل عجزا قياسيا في الموازنة خلال العام المالي المقبل، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد و الاضطرابات الاجتماعية المستمرة منذ أشهر. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان القول إن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير تتسم بالحذر. مشيرا إلى أن الصدمات يمكن أن تؤدي لتدهور معدل البطالة سريعا. وأضاف تشان "المصاريف الدورية للحكومة خلال الـ10 أعوام الماضية ارتفعت بصورة كبيرة، كما أن إيرادات الضرائب والأراضي تراجعت بصورة كبيرة". وأوضح تشان أن الحكومة دشنت إجراءات لتعزيز اقتصاد المدينة المتعثر. وأشار تشان إلى أنه من المرجح أن يستمر عجز الموازنة لفترة من الوقت. ويجري الاقتصاديون مراجعة لتوقعاتهم بالنسبة للنمو الاقتصادي في هونج كونج خلال العام الجاري، حيث يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم الركود الحالي، الناجم عن المظاهرات التي تشهدها المدينة منذ أشهر. ويشار إلى أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد صرحت أمس بأن الحكومة سوف تسعى للحصول على موافقة الجهات التشريعية لتوفير 3.2 مليار دولار من أجل الحد من تأثير تفشي فيروس كورونا في المدينة.

غزة: بدأ إجراءات حجر صحي للعائدين من الصين للتأكد من خلوهم من كورونا



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين إلى القطاع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن إجراءات الحجر الصحي ستتم داخل معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.

وقبل يومين، أكدت وزارة الصحة أن الأراضي الفلسطينية خالية من أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وأن كل ما تم تداوله حول الاشتباه بإصابات بهذا الفيروس هو مجرد إشاعات فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع مراكز العلاج المحلية على استعداد كامل للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وأنه يتم فحص جميع القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس من قبل طاقم طبي متخصص.

نيبال تجلي 175 من مواطنيها من ووهان بعد تفشي كورونا

قال مسؤول إن نيبال أجلت اليوم 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد احتجاجات من أهالي الطلبة الذين يدرسون في المدينة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة هبطت وهي تقل 134 رجلا و41 امرأة، أغلبهم طلبة، في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو قبل الفجر.

وسيتم إبقاء كل من تم إجلاؤهم في حجر صحي لمدة أسبوعين في مدينة بهاكتابور القريبة.

ورصدت نيبال حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

رئيس الصين كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من الإعلان عنه

أظهر خطاب داخلي نُشر في صحيفة "بيبولز ديلي" التابعة للحزب الشيوعي أن الرئيس الصيني، شي جين بينج كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة وحث على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه.

وفي خطاب ألقاه في الرابع من شباط/فبراير، قال شي إنه "أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في السابع من كانون ثان/يناير الماضي، خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي (اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب).

وعلى الرغم من أوامر شي، كان رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي والتي كانت مركز التفشي، بطيئا، لاسيما إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة في 18 كانون ثان/يناير، الماضي في محاولة لدخول موسوعة جينيس العالمية.

يأتي قرار إصدار تفاصيل الخطاب بعد إقالة العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين في هوبي بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة. وربما يشير ذلك إلى مزيد من المحاولات للحفاظ على سمعة الرئيس، لكن ربما يهدد أيضا بجر شي في جدال حول الفشل في وقف انتشار المرض في وقت مبكر.

تايوان تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايوانية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في أراضيها.