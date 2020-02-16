"الأسماك" تعلن نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية

أعلنت الشركة السعودية للأسماك اليوم عن نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية، وقالت الشركة في بيان: "بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركة السعودية للأسماك بمبلغ 298,900,000 ريال سعودي بتاريخ 30/01/2020م وذلك من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، ورغبةً من الشركة السعودية للأسماك في توفير المعلومات المتعلقة بالطرح قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد إن شاء الله في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الخميس 10/07/1441هـ الموافق 05/03/2020م في مدينة الرياض ( فندق ماريوت كورت يارد) حي السفارات، للموافقة على زيادة رأس المال وتحديد سعر الطرح وتعديل النظام الأساسي، تود الشركة أن تعلن لمساهميها والجمهور عن إتاحة الاطلاع على نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المرفقة أدناه، والمنشورة على موقع هيئة السوق المالية".

علماً بأن طرح أسهم حقوق الأولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه.

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/7600_475_2020-02-13_16-32-35_ar.pdf