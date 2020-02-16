عملات آسيا والمحيط الهادئ تئن من لسعة «كورونا»

ارتفعت العملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نهاية العام الماضي، مدعومة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن بعد ذلك ظهر فيروس كورونا ومحا كل مكاسبها.

عقب ارتفاعه نحو 4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، تعثر الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي وهبط إلى أدنى مستوياته منذ عقد تقريبا. وتراجعت عملتا تايلاند وسنغافورة بعد أن أعلن البنكان المركزيان في الدولتين عن مخاطر تهدد اقتصاديهما بسبب تعطل سلاسل التوريد وضعف السياحة الصينية.

كريستي تان، رئيسة قسم استراتيجيات الأسواق والأبحاث لمنطقة آسيا لدى مجموعة إن أيه بي NAB المصرفية ـ مقرها ملبورن ـ قالت إن "الجميع بشكل أساسي" توقعوا أن تستقر الأسواق وأن يتحسن النشاط الاقتصادي بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين في كانون الأول (ديسمبر) هدنة في حربهما التجارية. الآن، تشير الأسواق إلى تباطؤ النمو بشكل حاد.

قالت: "من حرب تجارية إلى حرب ضد فيروس. إنها صدمة للأسواق المالية ولوضع النمو العالمي". أضافت أن جهود البنك المركزي الصيني خلال الحرب التجارية لتجنب الرهان على الرنمينبي جعلت المتداولين أكثر ميلا لاستهداف عملات أخرى في المنطقة عندما أصبح تفشي المرض أكثر خطورة.

شهدت أستراليا أسوأ أداء بين العملات الرئيسية في المنطقة، على الرغم من أن البنك المركزي قلل من تأثير الفيروس. قال دانييل بين، رئيس استراتيجية تداول العملات الأجنبية لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ANZ، وهي مؤسسة مصرفية أخرى مقرها ملبورن، إن أداء الدولار الأسترالي "كان سيئا للغاية". انخفض هذا العام 4.3 في المائة مقابل نظيره الأمريكي.

وعلى الرغم من تحسن التوقعات بالنسبة لسوق العمل في أستراليا، قال بين أن الدولار الأسترالي "أصبح البديل السهل" للتعبير عن المخاوف بشأن توقعات النمو في آسيا، خاصة في الصين.

جاء الانخفاض في وقت عصيب بالنسبة للمستثمرين والمتداولين الذين كانوا يشعرون بحماس تجاه العملة الأسترالية. الرهانات السلبية في سوق العقود الآجلة التي تستهدف الدولار الأسترالي انخفضت إلى النصف في الفترة من 17 كانون الأول (ديسمبر) إلى 21 كانون الثاني (يناير)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 20 شهرا، وفقا لتقارير لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة CFTC.

قال منصور محيي الدين، كبير خبراء الاستراتيجيات الكلية في "ناتويست ماركتس"، إن الضربة التي أثرت في النشاط ورد الفعل الفوري من بعض البنوك المركزية كانا يدعوان للقلق، لأنهما يعكسان مدى ضعف الاقتصادات في المنطقة.

خفض بنك تايلاند أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، ما أدى إلى زيادة عمليات بيع البات التايلاندي، الذي انخفض 4 في المائة هذا العام، بعد ارتفاع 10 في المائة في عام 2019. وشكل السياح الصينيون أكثر من ربع 38 مليون شخص زاروا تايلاند العام الماضي، وانخفض عدد القادمين إلى المطارات الرئيسية في البلاد منذ تشديد القيود المفروضة على السفر.

قال براكاش ساكبال، الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي إن جي ING: "إن البات الضعيف نعمة للاقتصاد. لكن الأمر الذي يقوده هو التأثير السلبي للفيروس في السياحة، وهذا ليس مصدرا جيدا للضعف".

قال محللون إنهم يتوقعون أن يعطل فيروس كورونا قطاع الترفيه والسفر لعدة أشهر، مثلما فعل تفشي سارز عام 2003. "إذا أخذنا تأثير تفشي سارز دليلا إرشاديا، فسنتلقى ضربة يستمر تأثيرها على مدى ربع إلى ربعين"، بحسب سوكارت تشيبوسال، رئيس قسم الأبحاث التايلاندية في شركة سي إل إس أيه سيكيوريتيز للوساطة المالية.

هناك نمط مماثل يظهر في مكان آخر. انخفضت العملة الكورية الجنوبية، الوون، 2 في المائة مقابل العملة الأمريكية هذا العام، في حين انخفض الدولار السنغافوري 2.8 في المائة. وجاءت معظم هذه الخسائر في أعقاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، التي بدأت في منتصف كانون الثاني (يناير).

ازدادت عمليات البيع الأسبوع الماضي بعد أن صرحت السلطة النقدية في سنغافورة بأن هناك "مساحة كافية ضمن نطاق السياسة العامة لاستيعاب تخفيف السياسة النقدية" لأداة السياسة الرئيسية في سنغافورة، وهي سعر الصرف، لتعكس الضعف الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

"دي بي إس"، أكبر مصرف في سنغافورة، خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 في سنغافورة إلى 0.9 في المائة، بعد أن كان في السابق 1.4 في المائة، عازيا ذلك إلى انخفاض عدد السياح القادمين بواقع مليون سائح كل ثلاثة أشهر، بسبب حظر فرضته سنغافورة على حاملي جوازات السفر الصينية.

وبحسب مارجريت يانج، المحللة في "سي إم سي ماركتس"، بيان السلطة النقدية في سنغافورة عجل بانخفاض العملة، مضيفةً أنها لا تزال تحت الضغط لأن "الضغط الاقتصادي الهبوطي واضح".

على الرغم من انخفاض العملة المفاجئ في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن سعر الصرف المحلي للرنمينبي الذي يخضع لقيود تنظيمية محكمة، انخفض 0.4 في المائة فقط هذا العام. قال محللون إن الخطوات التي اتخذها بنك الشعب الصيني لدعم اقتصاد البلاد، بما في ذلك ضخ سيولة في أسواق الاقتراض قصير الأجل، ساعدت على منع هبوط أكثر حدة.

حد ذلك من الضغط على الدول المصدرة الآخرى في المنطقة، التي تنخفض عملاتها قسرا بسبب انخفاض الرنمينبي، حتى تحتفظ بقدرتها التنافسية. لكن تان حذرت من أن المتداولين سيواصلون المراهنة على العملات النظيرة للرنمينبي في المنطقة حتى يتحسن الوضع في الصين.