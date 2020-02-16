الفن في «العصر الذهبي» .. توثيق لحياة قديمة تناقلتها الأجيال

برع عشرات الفنانين والرسامين على مستوى العالم في تجسيد المشاعر الإنسانية وتوثيق الحياة في حقب تاريخية مختلفة، عبر لوحاتهم الزيتية التي تناقلتها الأجيال قرنا بعد قرن، وبقيت تلك اللوحات وأصبحت بمرور الزمن قيمة كبيرة في التعبير عما يدور في داخل الإنسان وبيئته المحيطة.

ويعد الفنان النمساوي جوستاف كليمت، والرسام الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي، والفرنسي إدوارد مانيه وغيرهم من أبرز الذين أثروا بلوحاتهم التاريخ الفني عبر مئات الأعوام، حيث قدموا أعمالا مبدعة ظهرت في ذروة ما يسمى بـ"العصر الذهبي".

وبرع الرسام النمساوي جوستاف كليمت، في إنتاج أعمالا أصبحت من أشهر اللوحات الفنية في العالم، فيما أبدع الرسام الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي بلوحات احتلت حيزا كبيرا من اهتمام الجمهور وذلك منذ منتصف القرون الوسطى وتحديدا عام 1485 حتى الآن.

أما الرسام الفرنسي إدوارد مانيه، فقد قدم لوحات زيتية شغلت بال كثيرين، ولعل أبرزها لوحة على قماش نفذها في عام 1879 واحتلت مكانة كبيرة بين أعمال متحف الفنون الجميلة تورناي في بلجيكا.

وكذلك لوحته "قناة البندقية الكبرى"، التي يوثق فيها تاريخ البندقية التي تعد واحدة من أكثر مدن العالم شهرة، وتظهر البندقية في اللوحة في ظلال مقنعة من اللون الأزرق، تجسد لوحة مانيه الشعور الحالم أسفل القناة في المدينة الشهيرة.

وأبدع الفنان الفرنسي أوجست رينوار في رسم لوحته "الورود المهملة" عام 1875، حيث اشتهر بنهجه نحو تصوير جمال الطبيعة ورسم الورود في عديد من أعماله، وذلك باستخدام فرشاة بعناية لالتقاط الاختلاف في ألوانها.

أما لوحة بروميناد للرسام كلود مونيه، فقد أثارت حنينا لأيام التواضع واليقين، ويعد مونيه رائد المدرسة الانطباعية في الرسم، فيما تصدرت لوحة الصياد اهتمامات النقاد الذين أشادو بأعمال الرسام الإنجليزى فريدريك لايتون، الذي أكد خلال عمله الفني أنه ليس المطلوب منك أن تكون ناقدا فنيا لرؤية النار والعاطفة اللتين تملآن لوحته الأسطورية.