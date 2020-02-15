«فيسبوك» تؤيد قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إنه يجب فرض قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت مضيفا أن إطار العمل الذي يجب معاملة شركته من خلاله يجب أن يكون مزيجا بين ما يستخدم حاليا مع شركات الإعلام والاتصالات.

وبحسب "رويترز"، ذكر زوكربيرج في جلسة سؤال وجواب خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "أعتقد بالفعل أنه يجب أن تكون هناك قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار.. هناك تساؤل عن إطار العمل الذي يجب استخدامه في هذا الشأن".

وتابع: "أعتقد أنه يوجد الآن إطار عمل لصناعات قائمة.. فهناك إطار مثلا للصحف ووسائل الإعلام الموجودة وهناك آخر يتعلق بالاتصالات.. الذي تمر فيه البيانات عبرك لكنك لن تحمل شركة اتصالات مسؤولية محتوى ضار يقوله شخص عبر الهاتف.. أعتقد حقا أن الإطار الذي يجب أن نكون فيه هو شيء يمزج بين الاثنين".

إلى ذلك، دخلت شركة جوجل في مفاوضات للتوصل إلى اتفاقات ترخيص مع ناشري الصحف للحد من الانتقادات التي تتهمها بتحقيق أرباح من خلال الأخبار على محرك البحث الخاص بها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف.

ولا تزال المفاوضات بين محرك البحث ومؤسسات إعلامية في بدايتها، علما بأن الناشرين المعنيين معظمهم في فرنسا ودول أوروبية أخرى، وفقا للمصادر نفسها.

وستشكل أي عملية دفع لقاء الحصول على المعلومات بمنزلة تحول كبير بالنسبة إلى الشركة العملاقة التي تعرضت لنقد كبير من وسائل الإعلام خلال الأعوام الماضية بسبب نشر المحتوى في نتائج البحث وكسب إيرادات الإعلانات المرتبطة بها من دون إقامة أي اعتبار إلى ناشر المحتوى الأساسي.