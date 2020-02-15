32 ألف أسرة استفادت من خيارات «سكني» خلال يناير .. 12 ألفا منها سكنت منازلها

استفاد نحو 32.28 ألف أسرة من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بينهم 12059 أسرة سكنت منازلها، ذلك ضمن أول دفعات العام الجاري 2020، الذي يستهدف فيه "سكني" خدمة أكثر من 300 ألف أسرة تستفيد من مختلف الخيارات التي تشمل الأراضي السكنية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي. وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال شهر يناير بلغ 6432 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 5150 أرضا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة خلال يناير 12,816 أسرة، إضافة إلى نحو 7887 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من زيارة المنصة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية للبرنامج، التي تتيح جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي السكنية والخدمات والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة والتطبيق، ومنها الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني.

بدوره، أكد سيف بن سالم السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشددا على أن "سكني" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين المساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشيا مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم "ضمن جهود "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 57 مشروعا سكنيا بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، حيث تراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها مزيد من المشاريع في جميع المناطق التي توفر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق وتاون هاوس، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية"، مشيرا إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن التساؤلات، إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكية.

وأفاد بأن الوزارة تحرص على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم على تملك المسكن المناسب لهم، منوها بأن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المائة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 استفادة 300 أسرة جديدة لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.