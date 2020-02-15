تراجع البطالة في مصر إلى 8% نهاية 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت إن معدل البطالة بلغ ثمانية في المائة في الربع الرابع من 2019 مقابل 8.9 في المائة قبل عام بتراجع 0.9 في المائة.

لكن المعدل ارتفاع 0.2 في المائة على أساس ربعي من 7.8 في المائة في الربع الثالث من 2019.

وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة.