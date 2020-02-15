لأول مرة .. القارة القطبية الجنوبية تسجل حرارة فوق 20 درجة

تجاوزت حرارة القارة القطبية الجنوبية "أنتركتيكا" 20 درجة مئوية لأول مرة، بعد أن سجل الباحثون الحرارة إلى 20.75 درجة مئوية على جزيرة قبالة ساحل القارة.

وقال العالم البرازيلي كارلوس شيفر لـ"الفرنسية" إنهم، "لم يروا قط هذه الدرجة المرتفعة من الحرارة في القارة القطبية الجنوبية".

لكنه حذر من أن درجة الحرارة، التي تم تسجيلها في 9 شباط (فبراير) الجاري، كانت مجرد قراءة واحدة وليست جزءا من مجموعة بيانات طويلة الأجل.

كما سجلت القارة رقما قياسيا الأسبوع الماضي أيضا، حيث بلغت درجة الحرارة 18.3 درجة مئوية في شبه جزيرة أنتركتيكا.

وأخذت هذه القراءة الأخيرة في محطة مراقبة في جزيرة سيمور، وهي جزء من سلسلة من الجزر قبالة شبه الجزيرة، في أقصى شمالي القارة.

وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، إلا أن شيفر أكد أن القراءة لم تكن جزءا من دراسة أوسع، وبالتالي، لا يمكن استخدامها للتنبؤ بمسار درجات الحرارة.

وقال، "لا يمكننا استخدام هذا لتوقع التغيرات المناخية في المستقبل. إنها مؤشر بيانات.. ومجرد إشارة إلى حدوث شيء مختلف في هذا المكان".

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت درجات الحرارة في أنتركتيكا بنحو ثلاث درجات مئوية على مدار 50 عاما الماضية، وأن نحو 87 في المائة من الأنهار الجليدية على امتداد ساحلها الغربي "تراجعت" في ذلك الوقت.

وعلى مدار الـ12 عاما الماضية، أظهرت الأنهار الجليدية "تراجعا سريعا" بسبب الاحتباس الحراري. وكان الشهر الماضي أيضا أحر في أنتركتيكا.

وحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تسبب كثيرا من الانصهار في القطب الجنوبي، وسيتفكك في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار ثلاثة أمتار على الأقل، خلال القرون المقبلة.

وكان السجل السابق للحرارة في منطقة القطب الجنوبي كاملة - التي تشمل القارة والجزر والمحيطات الموجودة في المنطقة المناخية في القطب الجنوبي - 19.8 درجة مئوية، وسجل في كانون الثاني (يناير) 1982.