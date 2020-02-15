«شاومي» تتحدى كبار صناع الهواتف الذكية بـ Mi 10

اشتهرت هواتف "هواوي" في العامين الأخيرين بتقنياتها المتطورة وكاميراتها الممتازة وسعرها المنافس، لكن "شاومي" قررت تحدي هذه الأجهزة بهاتف جديد.

وفي إطار سعيها إلى التفوق في سوق الأجهزة الذكية أعلنت "شاومي" هاتف Mi 10 الذي عدّه كثيرون المنافس الأقوى لهواتف "مايت 30 برو" من "هواوي"، وكثير من هواتف "سامسونج" و"أبل". وأبرز ميزة في هذا الهاتف هي الكاميرا الأساسية رباعية العدسة، التي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميجا بيكسل، لتكون واحدة من أقوى كاميرات الهواتف حاليا، المزودة بخاصية التقريب الرقمي بشكل كبير جدا بمعدل X50، والتقريب البصري بمعدل X10.

كما زودت باقي عدسات هذه الكاميرا بفتحات كبيرة وتقنيات خاصة تساعدها على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة وذلك بحسب "روسيا اليوم".

ومن الميزات المهمة فيه أيضا شاشة "أموليد" عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات "كي 8"، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النوى، أقوى معالج للهواتف حاليا، وذاكرة الوصول العشوائي "إل بي دي دي أر 5" بحجم ثمانية و12 جيجابايت، ما يمكنه من التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية جي 5.

كما يدعم هذا الهاتف خاصية تبادل البيانات عبر شبكات Wi-Fi 6 الحديثة، وبسرعة كبيرة جدا تصل إلى 9.6 جيجابايت في الثانية.

ويمتاز بنظام تبريد فريد للمعالج يعتمد على أنابيب خاصة مصنوعة من الجرافيت والنحاس، يساعده على العمل لساعات طويلة وبكامل طاقته دون أن يتأثر المعالج أو ترتفع درجة حرارته بشكل كبير.