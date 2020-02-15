منعا للضوضاء .. مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات

بدأت مدينة مدريد الإسبانية التخطيط لإعدام آلاف الببغاوات التي تحدث جلبة للسكان وتهدد الصحة العامة.

وقال مسؤولون في الإدارة المحلية أمس الأول إنه تقرر إعدام أكثر من 11 ألف طائر، وهو عدد يمثل نحو 90 في المائة من إجمالي الببغاوات في العاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الإعدام، الذي قوبل بانتقادات من جماعات الرفق بالحيوان، في تشرين الأول (أكتوبر) ويستمر 23 شهرا.

ويهدف البرنامج إلى وضع أعداد الببغاوات تحت السيطرة من خلال تدمير أعشاشها وإزالة بيضها وأسر الفراخ والطيور البالغة التي تستخدم الأعشاش والأقفاص.وقالت إدارة البيئة في مدريد بحسب "رويترز"، "عملية القتل الرحيم التي تخضع للمعايير الأخلاقية ستجرى باستخدام وسائل لا تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان".

وزادت أعداد طيور الببغاء بمقدار الثلث خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبنت 4400 عش في أنحاء مدريد عام 2019 وفقا لمجلس المدينة الذي يديره تحالف محافظ من أقصى اليمين منذ حزيران (يونيو).

وأقامت الطيور أعشاشا ضخمة ثقيلة يمكن أن تسقط من على الأشجار وربما تسقط معها فروع حسبما تشير الوثائق الرسمية.

وترفض جمعيات حماية الحياة البرية ما قيل عن أثر الطيور السلبي على الحياة البرية والنباتية في المدينة وكذلك الأسلوب الذي اعتمده مجلس المدينة في أسرها والتخلص منها، وشجبت كذلك أي استخدام محتمل للغاز ووصفت ذلك بأنه ينطوي على قدر كبير من القسوة. وخصصت الإدارة المحلية نحو ثلاثة ملايين يورو "3.25 مليون دولار" لهذه العملية.