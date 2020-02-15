«كورونا» يرسل موجات ارتدادية تهز الاقتصاد العالمي

تفشي فيروس كورونا يؤثر في صادرات الصين ويعطل سلاسل الإمداد العالمية. ثاني أكبر اقتصاد في العالم في جمود تقريبا منذ أسبوعين بعد أن مددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد للحد من انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص وأصاب 40 ألفا حول العالم.

رغم عودة الموظفين للعمل، إلا أن كثيرا من الشركات أخرت إعادة تشغيل الإنتاج في الصين وأماكن أخرى. المستهلكون يتجنبون المتاجر والمطاعم، ولا تزال شبكات النقل معطلة.

يقول نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إكونوميكس: "انتشار الفيروس أو بشكل أكثر دقة الجهد المبذول لكبحه يشكل أكبر تهديد على المدى القريب للنمو العالمي".

من المتوقع أن يكون التأثير أكبر بكثير من تفشي "سارس"، وهو فيروس كورونا آخر نشأ في الصين عام 2002. الاقتصاد الصيني أصبح الآن أكبر أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه آنذاك، ومترابطا أكثر مع بقية العالم.

"دويتشه بانك" يتوقع نتيجة لفيروس كورونا الحالي انخفاض النمو الصيني 1.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها عام 2019، حين سجل 4.6 في المائة. ويتوقع المصرف الألماني أن يكون النمو العالمي أبطأ بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

شركة أكسفورد إكونوميكس للاستشارات الاقتصادية تتوقع أن يكون التأثير في نمو الصين أقوى حتى مما توقعه "دويتشه"، بالتالي خفضت توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.3 في المائة لعام 2020، هبوطا من 2.5 في المائة -معدل يمثل أضعف توسع سنوي منذ عام 2009.

الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التعطيل أصبح واضحا بالفعل في انخفاض بأرقام زوجية في عدد المسافرين في الصين خلال عطلة العام القمري الجديد، نتيجة للجهود المبذولة لكبح المرض. مراكز رئيسة بما في ذلك مدينة ووهان -مركز الأزمة- أغلقت إلى حد كبير.

تأثير الصين في الاقتصاد العالمي يبدو جليا. فهي أكبر مصدر للمكونات الكهربائية والإلكترونية في العالم -خمسة أضعاف قيمة ما تصدره ألمانيا- وتمثل 30 في المائة من الصادرات على مستوى العالم، وفقا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

قالت آنا بواتا الخبيرة الاقتصادية في "أليانز ريسيرش": "من المحتمل أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى إبقاء قطاع التصنيع العالمي في حالة ركود في النصف الأول من عام 2020. والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر هما الأكثر عرضة للخطر".

ووهان برزت باعتبارها مركزا لصادرات قطع غيار وملحقات السيارات المزدهرة في الصين، وهو القطاع الذي تضاعف ثلاث مرات في العقد الماضي، بينما ارتفعت صادرات السيارات والمحركات أربع مرات. كثير من هذه المصانع أغلقت.

نقص المكونات تشعر به الصناعات في الخارج. شركة فيات كرايسلر، الإيطالية الأمريكية، حذرت من أنها تكافح من أجل الحصول على أجزاء رئيسة من الموردين الصينيين وقد تضطر إلى إيقاف الإنتاج في غضون أسابيع. شركة هيونداي لصناعة السيارات اضطرت إلى إغلاق مصانعها في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأول من شباط (فبراير)، بينما أجلت شركة فولكسفاجن إعادة تشغيل الإنتاج في مصانعها في الصين حتى 17 شباط (فبراير).

الاقتصادات الناشئة الآسيوية معرضة بشكل خاص لفترات توقف. أكثر من ثلث واردات السلع المصنعة التي تذهب إلى كوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا والفلبين تأتي من الصين.

"دور الصين في مركز سلاسل التوريد العالمية يزيد احتمال انتشار الاضطراب إلى دول أخرى"، حسبما قال شيرينج. "الاقتصادات في آسيا الناشئة تبدو الأكثر ضعفا، مثلها مثل الشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات".

من المتوقع أيضا أن يضعف الطلب الصيني في الوقت الذي يبقى فيه المتسوقون في منازلهم والخدمات لا تزال مغلقة. ولهذا الأمر تداعيات عالمية، إذ يمثل البلد حاليا 11 في المائة من واردات العالم من السلع، مقارنة بـ2.7 في المائة قبل 20 عاما.

متاجر التجزئة الكبرى مثل "ليفاي شتراوس" و"إيكيا" و"إتش آند إم" و"نايكي" و"ستاربكس" أغلقت كثيرا من متاجرها في الصين. كما أغلقت منتجعات وولت ديزني في شنغهاي وهونج كونج.

قال روبرت كارنيل، كبير الاقتصاديين في مجموعة آي إن جي: "تجارة التجزئة الصينية والخدمات المترابطة شعرت بالوطأة المباشرة للفيروس. من المحال التجارية إلى المطاعم، نقص في الإقبال يؤثر في المبيعات، في حين أن الانخفاض الحاد في السياحة الداخلية سيؤثر سلبا أيضا".

ومن المنتظر أيضا أن تؤدي حالات توقف السفر إلى إبطاء الطلب. نحو 20 شركة طيران بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية ألغت الرحلات إلى الصين، بعضها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل).

ويتوقع أن تتأثر السياحة الدولية، مع توقع مزيد من حالات الإلغاء وانخفاض الحجوزات. نحو 150 مليون سائح صيني -أكبر عدد من أي بلد- ينفقون نحو 279 مليار دولار أثناء السفر سنويا وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

السياح من الصين يمثلون أكبر مجموعة من الزوار إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند. والرحلات البحرية يجرى تأجيلها.

الصين هي أيضا أكبر مستورد للمواد الخام في العالم، مثل المعادن وخام الحديد، لتشغيل صناعاتها. تجار النحاس في الصين طلبوا من المشتغلين في قطاع التعدين من تشيلي إلى نيجيريا، إلغاء الشحنات أو تأخيرها بسبب إغلاق المصانع.

شركة وود ماكينزي الاستشارية لأبحاث الطاقة قدرت انخفاضا في الطلب على الغاز في الصين وصل إلى ملياري متر مكعب بنهاية الأسبوع الأول من شباط (فبراير). "أكسفورد إكونوميكس" خفضت توقعاتها للنمو السنوي للطلب على النفط الخام 200 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل.

كثير من الاقتصاديين يتوقعون حدوث انتعاش في نمو الصين في الربع الثاني على افتراض أن أسوأ ما في تفشي الفيروس قد انتهى. لكن فريا بيمش كبيرة الخبراء الاقتصاديين في آسيا لدى شركة بانثيون إكونوميكس، حذرت من أن إعادة تشغيل الصناعة من المحتمل أن تسهم بالحصة الأكبر في عودة الانتعاش، لكن "من غير المرجح أن تستعيد كثيرا من الخدمات العمل الضائع وتواصل البناء عليه".