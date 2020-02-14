مؤتمر سابك 2020 .. منصة دولية للتوسع في الأعمال والفرص بدعم «الجيل الرابع للكيمياء»

تنظم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مؤتمر "سابك" 2020، من 16 إلى 20 فبراير، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وأكد رئيس مجلس إدارة "سابك"، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع أن اهتمام القيادة بالقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير والابتكار التي تقوم بها "سابك"، يتفق وخطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مثمناً حرص الأمير سعود بن نايف، والأمير عبدالعزيز بن سلمان على المشاركة في هذا المؤتمر نظرا لأهميته ولطبيعة القضايا التي يناقشها.

ويُمثلُ مؤتمر سابك 2020 الذي يقام تحت شعار "الجيل الرابع للكيمياء"، مَنصَّةً دوليةً تفتحُ البابَ للتوسعِ في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ، من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبرَ من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ والتي ستكون محورُ جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في السعودية.

وسيناقش المؤتمر وهو المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثرَ من مئةِ ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ "سابك" وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء دوليون وسعوديون. كما سيصاحبه معرضٌ هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات "سابك"؛ من حيث عديد الشركاتِ والدُّولِ التي تشاركُ فيه، مبينًا أن أكثرَ من خمسةٍ وخمسين دولة ستشارك في المعرض، فيما تجاوزَ عددُ العارضينَ ستمائةِ عارض.