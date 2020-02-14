حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين بسبب انتهاك قواعد مالية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان اليوم إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب "انتهاكات خطيرة" للقواعد المالية للاتحاد.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.