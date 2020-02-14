وزير عدل قطر الأسبق: نحن خائفون .. من ينتقد الدوحة تسحب جنسيته وتصادر ممتلكاته

انتقد وزير قطري سابق، الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام الحكم القطري بحق كل من ينتقد الدوحة، لافتا إلى حالة الخوف السائدة بين القطريين وكبت الآراء وانتهاك الحريات.

وقال نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، الخاضع لحظر السفر، في تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" Econoimist : نحن خائفون. سيصادرون ممتلكاتك ويسحبون جواز سفرك ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت".

وأشارت المجلة في تقريرها المفصل إلى إنه على مدى عقود، روجت قطر لنفسها كمنارة للانفتاح وهي تستضيف قناة الجزيرة، وهي محطة فضائية عربية تزعم أنها تبث آراء مكبوتة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، مشددة على أن قطر دولة تزعم الانفتاح وتمارس التعسف، وسلط التقرير الضوء على عقوبة سحب الجنسية من كل من ينتقد النظام.

ويزدري تقرير المجلة من مفارقة الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، الذي يقول فيه "نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة وهم ليسوا سعداء بذلك"، بينما معظم القطريين مجبرون على الصمت.

ونشرت المجلة تقريرا مفصلا عن حالة الفصام التي وصل إليها حكام قطر في تعاملهم مع شعبهم ومع جيرانهم، وتحدثت عن صور تميم التي باتت منتشرة في كل زاوية في قطر، كما كانت صور الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد.