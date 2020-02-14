«هيئة فنون الطهي»: هدفنا إيصال ثقافة المطبخ السعودي للعالم

قالت الطاهية السعودية ميادة بدر رئيسة هيئة فنون الطهي، إن اهتمام وزارة الثقافة بقطاع الطهي ودعم فنونه، يأتي من منطلق حرص الوزارة على المفهوم الشامل للثقافة وأنماط الحياة وما تشتمل عليه من عادات وتقاليد وأكل وأزياء وغيرها من أشكال التعبير الثقافي.

وأكدت أن المملكة تحظى بعناصر ومقومات ستساعد الهيئة على مشروعها مضيفة، "لدينا مأكولات وأطباق شهيرة من مختلف مناطق المملكة، ولدينا طهاة ماهرون حققوا نجاحات متميزة، وهذا كله يدعمنا في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثل في إيصال ثقافة المطبخ السعودي إلى العالم". وأكدت ثراء المملكة وغناها بالمأكولات الشعبية التي تعكس تنوعا ثقافيا رائعا ينبغي الاهتمام به من زاوية ثقافية.

وأوضحت ميادة بدر أن هيئة فنون الطهي ستعمل على وضع استراتيجية وأنظمة للقطاع، كما ستعمل على تمكين المواهب المحلية وبناء المنظومة التشريعية وتطوير الآليات التشغيلية بالتعاون مع الجهات والأفراد المتخصصين في المجال، وذلك في إطار العمل التكاملي الذي ستسير عليه الهيئة. ولفتت إلى أنها في الهيئة ستعمل لخدمة الجميع في مختلف تخصصات وفنون الطهي وستحرص على توفير بيئة تمكينية تمنح المواهب المحلية فرصا أكبر للتألق والتميز.

وأكدت رئيسة هيئة فنون الطهي أن المسؤولية الملقاة على الهيئة كبيرة لأن وزارة الثقافة وضعت الطهي ضمن اهتماماتها الرئيسة، وعدته أحد قطاعاتها الـ16 الرئيسة.

وعبرت الطاهية السعودية ميادة بدر عن شكرها للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، على ثقته واختيارها لرئاسة هيئة فنون الطهي، مؤكدة حرصها على تقديم كل ما يخدم المنتسبين لمجالات الطهي ويعبر عن ثراء المطبخ السعودي وينقله إلى العالم، وتحقيقا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة في أن تكون الثقافة نمط حياة، وأن تسهم في النمو الاقتصادي، وتعزز حضور المملكة دوليا.