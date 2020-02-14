أمير المدينة المنورة يحث رجال الأعمال على توظيف الكوادر الوطنية

حث الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رجال الأعمال في المنطقة على المساهمة في توظيف الكوادر الوطنية المدربة تقنيا ومهنيا، واجتذابهم في منشآتهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية والتطور التقني الذي تشهده المملكة.

وأشاد الأمير فيصل بن سلمان خلال رعايته حفل الخريجين السنوي الموحد لقطاع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية في منطقة المدينة المنورة البالغ عددهم 1266 خريجا، بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة لدخول سوق العمل.

ودشن ملتقى التوظيف التقني 2020 الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، الذي يعرض للخريجين 1548 فرصة وظيفية بالتعاون مع 52 جهة توظيف، وشهد توقيع عقود وظيفية للخريجين.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضا مرئيا وثائقيا استعرض خطط وجهود قطاع الكليات والمعاهد منذ بداية التعليم المهني والتقني في المملكة، والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية في المنشآت التدريبية للمنطقة، ثم كرم الخريجين المتميزين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرص المؤسسة على تدريب الطلاب تدريبا متميزا وتوفير الفرص الوظيفية لهم من خلال متلقى التوظيف الذي يعقب الاحتفال بتخرجهم، مقدما شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم وتوجيهاته بتوفير فرص وظيفية موائمة لاحتياجات سوق العمل ومناسبة للمتدربين، ورفع الطاقة الاستيعابية في المدينة المنورة.

من جهتهم، أعرب الخريجون في كلمتهم بهذه المناسبة عن سعادتهم بهذا التتويج والمسيرة التدريبية التي تحققت، مقدمين شكرهم لكل من أسهم في بنائهم المعرفي والعملي.