برنامج «الحصن» السعودي يستقبل المشاركين لعامه الثاني

حثت الجهة المشرفة على برنامج "الحصن" السعودي الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في نسخته الثاني التي ستقام في العاصمة الرياض، وذلك بعد أن حققت النسخة الأولى أرقاما قياسية.

ودعا تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى المشاركة في البرنامج. وقال في تغريدة له على حسابه في منصة "تويتر"، "لا تضيع فرصة المشاركة في الموسم الثاني. بادر بالتسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني".

وارتبط برنامج "الحصن" الياباني الشهير بذاكرة السعوديين منذ إقامته قبل نحو 34 عاما، حيث وجد صدى محليا كبيرا، وتوقف بثه منذ 1990 حتى إعلان المملكة عودته مجددا من فوق أراضيها.

وفعاليات الحصن عبارة عن مسابقات ألعاب جسدية وترفيهية تقوم فكرته على فريقين الأول هو فريق المهاجمين المكون من المتسابقين، والفريق الآخر هو المدافعين عن الحصن، وتقام المسابقات في أرض مكشوفة مليئة بالحواجز، تعيق وصول أكبر عدد من المهاجمين الذين يكافحون للوصول إلى المرحلة النهائية.

إلى ذلك، جذبت فعاليات ليالي الرياض المقامة على أرض "سفن مونز" زوار المهرجان بتنوع فعالياتها المتنوعة المخصصة للعائلة والأطفال، ومن ضمنها عروض الليزر والفرق الكورية في أجواء من المرح والتجارب الترفيهية الحديثة.

وحظيت الفعاليات خلال الأيام الماضية بإقبال كبير الزوار خاصة من العائلات والأطفال. وشارك عديد من الفرق التطوعية في تنظيم الفعاليات.

وتستمر الفعاليات إلى 20 من مارس المقبل، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة رؤية 2030، وتوفير أجواء من السعادة للزوار، عبر إقامة العدد من البرامج والفعاليات للأعمار كافة، إضافة إلى الفقرات التفاعلية ومسرح السعادة للأطفال.