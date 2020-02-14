727.4 مليار دولار تدفقات مالية إلى أدوات الدخل الثابت الأمريكية في 3 أشهر

سجلت أدوات الدخل الثابت الأمريكية تدفقات بنحو 727.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019، في حين تخارجت 3.54 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت العالمية، وفقا لبيانات شركة إي فيستمنت للأبحاث، أمس.

وبحسب "رويترز"، انخفض استثمار صناديق الثروة السيادية خلال الفترة في الأسهم العالمية "عبر مديري أصول خارجيين"، بنحو 4.85 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت دخول تدفقات على مدى فصلين. في حين خرج 1.87 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، علما أن خروج التدفقات لافت على وجه الخصوص بالنظر إلى أن الأسهم العالمية التي واصلت ملامسة مستويات مرتفعة قياسية. وباستثناء الربع الثالث، حين كان هناك ارتفاع في الاستثمار في الأسهم المدارة على نحو خامل في الولايات المتحدة والأسهم في بر الصين الرئيسي وفي أماكن أخرى، تخلص مديرو الصناديق السيادية من أصول لأسهم بأعلى معدل منذ 2018. وتملك صناديق الثروة السيادية، وهي من بين أكبر المستثمرين في الأسهم العالمية، أسهما بقيمة ثلاثة تريليونات دولار تقريبا، بما في ذلك أصول تحوزها مباشرة وكذلك عبر مديري طرف ثالث، ونحو نصف هذه القيمة في الدخل الثابت، بحسب تقديرات "ستيت ستريت جلوبال أدفيزرز".

وقال بيتر لورالي رئيس الأبحاث لدى "إي فيستمنت"، "قاعدة الأصول المعلنة لمستثمري الثروة السيادية تأتي من مجموعة متنوعة من المديرين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من المستثمرين السياديين، لكن هناك تفضيل واضح من بعض الصناديق الأساسية لخفض الانكشاف على الأسهم، العالمية والناشئة على حد سواء، والخاملة والنشطة".

وارتفعت الأسهم العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من آمال بإحراز تقدم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واستمر هذا الارتفاع في 2020.