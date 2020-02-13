درجة الحرارة في يناير 2020 الأعلى عبر التاريخ

قال علماء في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي "إن أو أيه أيه" اليوم إن شهر يناير عام 2020 سجل الأكثر سخونة لمثل هذا الشهر منذ بدء عملية الرصد، قبل 141 عاما.

وقالت الإدارة إن الشهر الماضي شكل أيضا شهر يناير الرابع والأربعين على التوالي، والشهر رقم 421 على التوالي، الذي تكون فيه درجات الحرارة أعلى من متوسطها القرن العشرين. وكانت الحرارة في يناير أعلى بمقدار 1.14 درجة مئوية عن متوسط الحرارة لنفس الشهر على مدار القرن العشرين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان الجليد الذي غطى البحر القطبي أقل بنسبة 5.3 بالمئة عن متوسط الفترة بين عامي 1981 و2010، وكان الغطاء الجليدي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية دون المتوسط أيضا. وقالت الإدارة إنه "لم تسجل أي مناطق برية أو في المحيط درجات برودة قياسية في يناير". ومن المرجح أن يعزز التقرير التحذير المتنامي بشأن التغيرات المناخية.