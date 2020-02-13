أكبر معمر في العالم 112 عاما .. الابتسامة الدائمة وعدم الغضب مفتاح السر

بات ياباني يبلغ 112 عاما عميد سن البشرية في صفوف الذكور بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقال الياياني شيتيستو واتانابه المولود في الخامس من آذار مارس 1907 في نيغاتا في شمال غرب اليابان إن سر عمره المديد هو "الابتسامة الدائمة".
وقد تسلم لقبه رسميا من موسوعة "غينيس" في مأوى للعجز يقيم فيه في مسقط رأسه.
وكان صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا توفي الشهر الماضي عن 112 عاما و266 يوما.
وأكد واتانابه الذي رزق خمسة أولاد، أن سر عمره المديد هو "عدم الغضب والمحافظة على ابتسامة دائمة".
وأشار إلى أن لديه ضعفا على السكاكر والحلويات إلا أن ذلك لم يؤثر على صحته على ما يبدو.
وتعتبر اليايانية كانيه تاناكا عميدة سن البشرية بين الجنسين وهي احتفلت الشهر الماضي ببلوغها 117 عاما.
ويسجل في اليابان متوسط عمر متوقع هو من الأعلى في العالم وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون نسمة. وتشهد البلاد تراجعا كبيرا في نموها السكاني.
أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فهو 116 عاما وكان مسجلا باسم الياباني جيرويمون كيمورا الذي توفي العام 2013 بعيد احتفاله ببلوغه 116 عاما.
وتفيد موسوعة "غينيس" أن الرقم القياسي لأطول عمر يمكن إثباته رسميا مسجل باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت 1997 عن 122 عاما و164 يوما.
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