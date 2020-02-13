أسعار المستهلكين الأساسية في أمريكا ترتفع في يناير

زادت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني مع زيادة إنفاق الأسر على الإيجارات والملابس، مما يدعم تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أن التضخم سيصعد تدريجيا إلى هدفه البالغ اثنين في المائة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة ارتفع 0.2 في المائة في الشهر الماضي بعد أن زاد 0.1 في المائة في ديسمبر . وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة غير مقربة 0.2423 في المائة الشهر الماضي.

تلقى التضخم الأساسي في يناير كانون الثاني دعما أيضا من زيادات في أسعار تذاكر الطيران وخدمات الرعاية الصحية والترفيه والتعليم. وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير كانون الثاني، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 2.3 في المائة، إذ صعد بنفس الهامش للشهر الرابع على التوالي.

يتتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من أجل هدفه لتضخم عند اثنين في المائة. وصعد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر. وجاء دون المستوى المستهدف له في 2019. ومن المقرر نشر بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق هذا الشهر.