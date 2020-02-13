"ساما" تصدر إطار "الحوكمة الشرعية" للمصارف والبنوك في المملكة

قال مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها عملت على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان ؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية" الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية. كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها..
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