في محاولة لإنعاش الاقتصاد .. مصرف لبنان يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي في لبنان أسعار الفوائد المصرفية الخميس بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة، في ظل الركود والمخاوف الشديدة المتعلقة بالتخلف عن السداد.

وحدد مصرف لبنان، في تعميم نُشره الخميس، سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة7.5 في المائة فيما خفضها إلى 4 في المائة على الودائع بالدولار.

ويعد هذا الخفض الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين، في بلد يشهد ركودا اقتصاديا وماليا.

وكان المصرف قد حدد في ديسمبر، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 8,5 في المائة مقابل 5 في المائة للودائع بالدولار.