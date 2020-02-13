مركز الملك سلمان يوقع 6 عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة "كورونا" في الصين

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة 6 عقود مشتركة لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالوقوف مع الصين لمساعدتها بالتصدي لانتشاره.

وأوضح المركز أن المستلزمات التي سيتم تأمينها أجهزة للأشعة الصوتية وأجهزة للتنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب و كمامات من نوع (N95) وألبسة عازلة ومضخات حقن وريدية وأجهزة لمراقبة المرضى ومضخات محاليل وريدية وأجهزة للغسيل الكلوي.

وأشار الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة" إلى أن هذه اللفتة الإنسانية من قيادة المملكة تجاه الشعب الصيني الصديق تؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها.

من جانبه قال تشن وي تشينغ السفير الصيني لدى المملكة إن هذا الدعم يأتي "كقطرة غيث إلى أطباء وسكان مدينة ووهان إذ يعكس المشاعر الطيبة الخالصة من حكومة المملكة وشعبها تجاه الحكومة والشعب الصيني". مضيفا إن أمن الصحة العامة في عصر العولمة يتعلق بالمصير المشترك للبشرية جمعاء.. والتدابير التي تتخذها الصين ليست من مسؤولياتها تجاه الشعب الصيني فحسب بل تساهم في أمن الصحة العامة الدولية".

وأكد السفير الصيني أن "المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام؛ جعلت الحفاظ على كوكب الأرض من المحاور الرئيسة للقمة لأنها تعي أن التضامن أفضل طريقة لمواجهة تحديات الأمراض".

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الصين تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لدعم الصين ستصل خلال خمسة أيام، فيما ستصل الدفعات الأخرى في مدة لا تزيد عن أسبوعين، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحه بأن تصل مساهمة المملكة بشكل عاجل، إذ عمل المركز خلال الفترة الماضية ليلا ونهارا لضمان وصول مساعدات المملكة إلى الصين في أسرع وقت.

وأوضح إلى أن المملكة تقف مع دول العالم في الأزمات الصحية والبيئية والكوارث الطبيعية، مؤكداً أن جهود المملكة الإنسانية هي رسالة سلم وسلام ودعم لمجتمعات العالم أجمع.



وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي، أن المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ستؤدي دورًا مهما في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي لمكافحة الوباء, وستشكل دعمًا معنويًا للشعب الصيني.

وأشار السفير الصيني إلى أن تلك المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين, والروح الإنسانية التي تتتمتع بها المملكة, منوهًا بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين بعد حدوث الوباء ودعم المملكة بمختلف الوسائل والقنوات, الذي يمثل دعمًا أخلاقيًا ومعنويًا لبلاده.

وأوضح السفير الصيني أن العقود الموقعة بين المركز والشركات العالمية لتقديم المساعدات جرى التنسيق لها خلال أسبوع واحد فقط عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية, مايؤكد مهنية المركز وفعاليته تجاه هذه الأمور, مبينًا أن مشاعر الشعب السعودي تجاه تفشي فيروس "كورونا" في الصين اتضحت جليًا من خلال مشاركتهم مشاعر الألم في مواقع التواصل الاجتماعي.

