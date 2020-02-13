أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية كصندوق استثمار مؤشر متداول اعتبارا من يوم الاثنين 17 فبراير بالرمز (9403).
- "تداول" : الاثنين القادم إدراج وتداول وحدات "صندوق البلاد للصكوك السيادية"
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