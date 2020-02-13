أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"تداول" : الاثنين القادم إدراج وتداول وحدات "صندوق البلاد للصكوك السيادية"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية كصندوق استثمار مؤشر متداول اعتبارا من يوم الاثنين 17 فبراير بالرمز (9403).

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية