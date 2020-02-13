عمومية "أسمنت الشمالية" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة اسمنت المنطقة الشمالية اليوم عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مصنع الشركة بمدينة طريف مساء أمس، وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 27.83% من رأسمال الشركة،

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:



1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/03/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 15/03/2023م حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الشيخ/ سليمان بن سليم الحربي

2. المهندس/ سعود بن سعد العريفي

3. المهندس/ محمد بن فايز الدرجم

4. المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم

5. الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي

6. الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح آل عبيد

7. الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/03/2020م وتنتهي في 15/03/2023م، علماً بأن المرشحين هم:

1. المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم.

2. الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي.

3. الأستاذ/ إياد بن طارق اليحيى.

3. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

4. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات.

5. الموافقة على تعديل المادة الاربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة.

6. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والاربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية.



حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم -نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيساً للجمعية)

2. المهندس/ سعود بن سعد العريفي -عضو مجلس الإدارة المنتدب

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1. الشيخ/ سليمان بن سليم الحربي

2. الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي

3. الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي

4. المهندس/ محمد بن فايز الدرجم

حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت).