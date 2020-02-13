تأجيل نظر دعوى "عذيب للاتصالات" ضد "هيئة الاتصالات" إلى 19 فبراير

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) اليوم أنها قد تبلغت بتاريخ 1441/06/18هـ الموافق 2020/02/12م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1441/06/18هـ الموافق 2020/02/12م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، قدم وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة وعدد من المستندات تم تزويد وكيل الشركة بنسـخة منها وبعد إطلاعه عليها طلب الإمهال.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/06/25هـ الموافق 2020/02/19م.