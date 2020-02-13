الصين : 243 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد يرفع عدد الضحايا إلى 1310

أعلن إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، زيادة عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بمستوى قياسي اليوم الخميس بعد استخدام طريقة تشخيص جديدة فيما أقالت الحكومة اثنين من المسؤولين المحليين بعد انتقادات لطريقة تعاملهما مع الأزمة. وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي إن 242 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالفيروس وهي أعلى زيادة يومية في عدد الوفيات منذ رصد التفشي في ديسمبر. وبهذا ترتفع الوفيات في الإقليم إلى 1310 حالات. وكانت أحدث زيادة يومية في الوفيات في العاشر من فبراير وبلغت 103 أشخاص.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن السلطات أقالت جيانغ تشاو ليانغ أمين لجنة الحزب الشيوعي الحاكم في إقليم هوبي وما قوه شيانغ رئيس لجنة الحزب في ووهان عاصمة الإقليم. ولم تذكر هذه التقارير سبب الإقالة لكنهما أكبر مسؤولين يجري عزلهما حتى الآن منذ بدء تفشي فيروس كورونا في ووهان في نهاية العام الماضي. وفقد عشرات من مسؤولي الصحة في أنحاء البلاد وظائفهم بعد فشلهم في احتواء انتشار الوباء الذي يعتقد أنه نشأ في سوق للمأكولات البحرية في ووهان تشهد تجارة غير قانونية في الحيوانات البرية. وتأتي الزيادة في الوفيات بعد يوم من إعلان الصين تسجيل أقل عدد من الإصابات في أسبوعين وهو ما عزز تكهنات أكبر مستشار صحي صيني بأن الوباء قد ينتهي بحلول أبريل.

وأعلن إقليم هوبي زيادة عدد المصابين بمقدار 14840 حالة اليوم الخميس مقارنة مع 2015 حالة في جميع أنحاء البلاد أمس بعدما بدأ المسؤولون في الإقليم استخدام طريقة فحص بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر لرصد مؤشرات الإصابة بالفيروس. وكان الإقليم يسمح فيما سبق بتأكيد الإصابة بالعدوى عن طريق اختبارات الحمض النووي الريبوزي وهو ما كان يستغرق أياما لمعرفة النتيجة. وقالت لجنة الصحة في هوبي إن الفحص بالأشعة المقطعية الذي يكشف العدوى في الرئتين يساعد المرضى على تلقي العلاج بأسرع وقت ممكن ويحسن فرص الشفاء. وذكرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن عدد حالات العدوى في الصين استقر لكن من السابق لأوانه القول إن الوباء يتباطأ.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف "هذا التفشي قد يذهب في أي من الاتجاهين". ويقول خبراء إنه قد يكون من غير الممكن إنتاج لقاح قبل شهور. وبإعلان حالات الوفاة الجديدة في هوبي ترتفع الحصيلة الإجمالية في بر الصين الرئيسي إلى أكثر من 1350 شخصا إضافة إلى نحو 60 ألف حالة إصابة مؤكدة. واكتشفت المئات من الإصابات في أكثر من 20 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي، وتوفي شخصان جراء الإصابة بالفيروس خارج الصين واحد في هونج كونج والآخر في الفلبين. وكان أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن سفينة قيد الحجر الصحي قبالة ميناء يوكوهاما الياباني حيث تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة على متنها اليوم الخميس ليرتفع العدد إلى 219 شخصا بين ركابها البالغ عددهم نحو 3700 شخص. ورست السفينة السياحية (إم.إس وستردام) في كمبوديا بعدما رفضت تايلاند واليابان وتايوان وجوام والفلبين استقبالها خشية وجود مصابين بين الركاب وأفراد الطاقم برغم أن الفحوصات لم تثبت ذلك.

اليابان تسجيل 44 اصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية قبالة اليابان

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو الخميس عن إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة السياحية الراسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد. وقال كاتو انه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصا. وهذا يرفع حصيلة الاشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" الى 218، بالاضافة الى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.

تخوف من أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ومحاولات منظمة الصحة لابتكار علاج

دعت مديرة صندوق النقد الدولي إلى التريّث قبل تقييم أثر فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الصين والاقتصاد العالمي، ولكنّها أكدت أن أي تأثير على اقتصاد الصين يحمل تداعيات على الاقتصاد العالمي. وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا إن الصندوق يعمل على جمع المعطيات اللازمة لتقييم التأثير الكامل لفيروس كورونا المستجد في الصين. وقالت "لا نزال في مرحلة تتسم بالكثير من عدم اليقين ولذا سأتحدث عن السيناريوهات المطروحة بدلا من التوقعات".

وأوضحت غورغييفا أنه في حين تشير التوقعات إلى تعافي الاقتصاد الصيني بسرعة مع استعداد المصانع للتعويض عن الوقت الضائع وإعادة تزويد المستودعات بالبضائع، إلا أن السيناريو الأقرب للحدوث هو أن نشهد هبوطا حادّا ثم انتعاشا سريعا للأنشطة الاقتصادية على حد تعبيرها وقالت "إن السيناريو المرجّح هو أن نرى تغيّرا على شكل حرف V أي هبوط حاد في الأنشطة الاقتصادية في الصين يعقبه انتعاش سريع واحتواء تأثير الهبوط على الاقتصاد الصيني وبالتالي على الاقتصاد العالمي ككل".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مرض "سارس" تفشى في وقت لم يكن للصين نفس التأثير على الاقتصاد العالمي الذي تتمتع به اليوم. إذ كانت تشكل 8% من الاقتصاد العالمي، أما اليوم فتشكل الصين 19% وهي متداخلة أكثر في آسيا وفي جميع أنحاء العالم. "ولهذا فإن أي تشويش سيحمل أثرا على بقية الدول". وتتوقع مديرة الصندوق أن يكون لديها معطيات تعرضها في اجتماع وزراء مجموعة العشرين G20 الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل.

هونغ كونغ تعلق الدراسة بسبب "كورونا"

أعلنت هونغ كونغ أن المدارس ستظل مغلقة حتى الـ 16 مارس المقبل في مساعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقال وزير التعليم في هونغ كونغ كيفين يونج، اليوم:" إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس". مضيفا أن تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم. وأصيب 50 شخصًا بـ"كورونا" وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ.

فيتنام تفرض حجرا صحيا على منطقة يسكنها 10 آلاف شخص على خلفية فيروس كورونا

أعلنت فيتنام أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص خشية تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان لوزارة الصحة "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي" مضيفا أن "الفترة الزمنية ... هي 20 يوما". وقد أعلنت فيتنام عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 بينها 5 حالات في سون لوي.

كمبوديا تستقبل السفينة السياحية التي كانت تبحث عن مرسى لها

قال مسؤول اليوم إن السفينة السياحية ، التي رفضت عدة دول آسيوية رسوها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، سوف ترسو قبالة ساحل كمبوديا، حيث تمت الموافقة على استقبال الركاب بعد خضوعهم للفحوصات الطبية. وقال لوك كيمشهون مدير ميناء سيهانوكفيل عن السلطات سوف تجري الفحوصات الطبية على الركاب الذين على متن سفينة" فيستردام" التابعة لشركة هولاند أمريكا لاين، وتشمل قياس درجات الحرارة. وأضاف أن عملية إنزال الركاب سوف تبدأ اليوم.

وأوضح" نحن في حاجة للتأكد من الحالة الصحية للركاب، إذا اشتبهنا في إصابة أي راكب بأعراض فيروس كورونا، سوف نأخذ عينة من الراكب ونرسلها إلى بنوم بنه لاختبارها". وعلى الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة مصابة بالفيروس على متن السفينة، إلا أن كل من الفلبين وتايوان وتايلاند واليابان رفضت استقبالها بسبب مخاوف من وجود أي مصابين بالفيروس على متنها. ويذكر أن السفينة كانت قد غادرت هونج كونج وتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى متنها 2257 راكبا. وقال كيمشهون إن المسؤولين يستهدفون لإنزال 600 راكب اليوم و 800 آخرين غدا الجمعة.

أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم إن بلاده ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي أسبوعا آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء فيروس كورونا. وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي في العاصمة كانبيرا أن الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعيا. وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من فبراير.

تايوان تعتزم إنفاق ملياري دولار لتخفيف أثر الفيروس التاجي على الاقتصاد

تعتزم تايوان إنفاق 60 مليار دولار تايواني (ملياري دولار) للمساعدة في تخفيف أثر تفشي الفيروس التاجي على اقتصادها المعتمد على التصدير، عارضة تقديم قروض للمشروعات الصغيرة وحتى قسائم للحصول على الطعام من الأسواق المسائية.

وخفضت تايوان، التي تُعد الصين أكبر شريك تجاري لها، توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2020 أمس الأربعاء إذ يهدد التفشي بإلحاق الضرر باقتصادها، وهو جزء مهم من سلسلة إمداد الإلكترونيات العالمية.

وأعلنت تايوان رصد 18 حالة إصابة فقط بالفيروس دون أي وفيات، لكنها علقت خطوط السفر وحركة السياحة مع الصين بشكل كبير لكبح انتشاره. وأعلنت الصين عن أكثر من 1300 حالة وفاة.

وفي ميزانية خاصة، اقترح مجلس الوزراء اليوم الخميس تخصيص 14.23 مليار دولار تايواني لقطاعي النقل والسياحة، بما في ذلك إعانات لوكالات السفر وخفض ضريبي لسائقي حافلات الجولات السياحية.

وتشمل الحزمة أيضا قروضا لمالكي الأنشطة التجارية التي لها تعامل مباشر مع المستهلكين.

وقالت فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير هذا الأسبوع إن السياحة تسهم باثنين بالمئة فقط في الناتج المحلي الإجمالي لتايوان، مضيفة أن بنوك الجزيرة في وضع أفضل حاليا لمواجهة التبعات الاقتصادية للفيروس مقارنة بتفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2002 و2003 والذي أودى بحياة 37 شخصا في تايوان.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تعتزم توزيع "قسائم" لإنفاقها في أماكن مثل المتاجر الكبيرة والأسواق الليلية، التي تجذب السياح عادة، وذلك لتشجيع الاستهلاك المحلي.

بعد انتشار فيروس كورونا، هل تدفع هيونداي للسيارات ثمن رهانها الكبير على الصين؟

تزايد اعتماد شركة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة للسيارات على الصين في توريد الأجزاء لمركزها الصناعي في كوريا في السنوات الأخيرة. وربما تكون لهذه الاستراتيجية نتائج عكسية مع انتشار فيروس كورونا.

فقد كان أثر الوباء شديدا على عمليات شركة كيونجشين التي تعد من الموردين الرئيسيين لهيونداي بعد أن زادت هذه الشركة طاقتها الإنتاجية بوتيرة سريعة في الصين خلال العشرين عاما الأخيرة للاستفادة من تكاليف العمالة المنخفضة بالقرب من كوريا الجنوبية.

ولم يذهب مئات العمال إلى أعمالهم الأسبوع الماضي في اثنين من مصانع الشركة الأربعة في جيانجسو وجينجداو في أعقاب عطلة السنة الصينية الجديدة التي تقرر تمديدها بسبب انتشار الفيروس وذلك وفقا لما قاله مصدر مطلع.

وقال المصدر إن حوالي 300 فقط هم من حضروا من بين 600 عامل كان من المقرر حضورهم في جيانجسو.

وتورد شركة كيونجشين تقريبا نصف ضفائر التوصيلات الكهربائية اللازمة للنظم الكهربائية المستخدمة في تصنيع سيارات هيونداي بمركزها الصناعي في كوريا الجنوبية. وتبذل الشركة جهودا كبيرة الآن لتعويض فاقد الإنتاج.

وقد زادت الشركة إنتاجها بمصانعها في الولايات المتحدة والهند وكمبوديا وكوريا الجنوبية وفق ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة. وقالت المصادر لرويترز إن الشركة تشغل مصانعها الكورية على مدار الساعة.

وقالت المصادر إن الشركة تنوي استخدام الطائرات إلى جانب السفن للتعجيل بنقل إنتاجها إلى كوريا الجنوبية.

وقالت هيونداي لرويترز إنها تدرس تدابير مختلفة لتقليل الاضطراب في عملياتها وضمان استقرار الإنتاج.

وينتج مركز هيونداي الصناعي في كوريا الجنوبية حوالي 40 في المئة من الإنتاج العالمي للشركة التي تصدر سياراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ودول أخرى.

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في 1310 حالة وفاة وبلغ عدد حالات الإصابة أكثر من 48 ألفا.

مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع تأثيرا طفيفا لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي



قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه من المبكر معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الصين لكنها توقعت ان يكون تأثيره على النمو العالمي "طفيفا".

وتجاوزت حصيلة الفيروس في الصين 1350 حالة وفاة.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا جدا في النشاط الاقتصادي في الصين يليه انتعاش سريع جدا أيضا. وقالت جورجييفا لمحطة "سي إن بي سي" إن هذا يعني أن "تأثير ذلك على بقية مناطق العالم سيكون طفيفا" على الأرجح.

لكنها حذرت من أنه "لا يزال من المبكر جدا القيام بتوقعات" خصوصا أن الاقتصاد العالمي "أقل متانة" مما كان عليه عندما واجهت الصين فيروس سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) في 2003.

وأكدت "الصين كانت يومها في وضع مختلف والعالم كذلك. من الواضح أن أثر هذا الوباء سيكون أكبر خصوصا وأن الاقتصاد كان حينها قويا جدا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الصيني خلال السنة الراهنة 6 % مقارنة بنسبة 10 % في 2003.

ويتردد المسؤولون الأمريكيون كذلك في توفير توقعات لكنهم يرجحون أن يكون تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد الأمريكي قصير الأمد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين لأعضاء في الكونغرس الأمريكي "مما لا شك فيه أن للفيروس تأثيرا كبيرا في الصين. لكنني لا أتوقع أن يكون لفيروس كورونا هذا تأثيرا يتجاوز السنة الحالية" على الاقتصاد الأمريكي.