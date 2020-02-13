بيع سندات أمريكية عشرية بـ 27 مليار دولار في يوم .. الاكتتاب أعلى من المتوسط

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة، أمس، سندات مدتها عشرة أعوام بقيمة 27 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط.

وبحسب "الألمانية"، بلغ سعر العائد على السندات العشرية 1.622 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.58 مرة. وباعت وزارة الخزانة أيضا، أمس الأول، سندات مدتها ثلاثة أعوام بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط. ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة اليوم الخميس سندات مدتها 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار.

وكانت الوزارة باعت سندات مدتها عشرة أعوام في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 1.869 في المائة ومعدل التغطية 2.45 مرة من قيمة الطرح.

ومعدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر عشرة طروحات للسندات فئة الأعوام العشرة 2.41 مرة.

وفي سياق متصل بسوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة اليونانية إلى مستوى، لم يكن متصورا أثناء الأزمة المالية اليونانية قبل أكثر من عشرة أعوام، ليبلغ العائد الآن أقل من 1 في المائة.

ويعد هذا التراجع في العائد على السندات اليونانية تعافيا سريعا لها، بعد أن كان العائد قد وصل إلى 45 في المائة في ذروة الأزمة المالية التي أججت المخاوف من احتمالات إشهار إفلاس اليونان منذ نحو عشرة أعوام.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أنه رغم استمرار تصنيف السندات اليونانية عند مستوى عالية المخاطر، فإن المستثمرين يقبلون على الاكتتاب فيها على خلفية تراجع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة.

وبحسب مؤشرات بلومبيرج باركليز، فإن العائد على السندات اليونانية في العام الماضي كان أكثر من 30 في المائة. وجاء أحدث تراجع للعائد على السندات اليونانية في اليوم الذي شهد ارتفاعا للعائد على سندات أغلب الدول الأوروبية وارتفاع الأسهم، وهو ما يشير إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الأصول المالية اليونانية باعتبارها عالية المخاطر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد اليوناني بمعدل 2 في المائة تقريبا خلال العام الماضي، وهو ما يعني تراجع معدل الدين العام لليونان إلى 185 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.

وذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في الأسبوع الماضي أنها واثقة من أن السندات اليونانية ستكون مؤهلة للاستفادة من برنامج البنك لشراء السندات الأوروبية في مرحلة ما. وتراجع العائد على السندات العشرية اليونانية خلال تعاملات لندن أمس بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.98 في المائة في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الإيطالية 0.93 في المائة، أما العائد على سندات أغلب الدول الأخرى في منطقة اليورو فأقل من صفر في المائة.