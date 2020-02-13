الأسهم السعودية تعود للارتفاع مع تحسن أسعار النفط .. والسيولة عند 3.4 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 7915 نقطة رابحة 19 نقطة بنحو 0.25 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" أربع نقاط ليغلق عند 1089 نقطة بمكاسب 0.46 في المائة. وبدأت السوق متماسكة عند مستويات 7890 نقطة بعد عدم ظهور معطيات سلبية تزيد من الضغوط البيعية على السوق، في مقابل تحسن أسعار النفط مع أنباء عن تراجع حدة تفشي فيروس كورونا، حيث كانت تسود مخاوف في السوق من تراجع الطلب على النفط بعد تخفيض المصافي الصينية إنتاجها والحجر الصحي وإيقاف الرحلات للصين ما يقلل الطلب على الوقود.

واستمرار التداول دون مستويات 8070 نقطة يجعل السوق عرضة لعودة الضغوط البيعية، واستعادة مستويات 8000 نقطة ستحسن شهية المخاطرة مع ظهور معطيات إيجابية خاصة في نتائج الشركات.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7895 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7876 نقطة فاقدا 0.24 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7923 نقطة رابحا 0.35 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7915 نقطة رابحا 19 نقطة 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 268 مليون ريال، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول لتصل إلى 148 مليون، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.26 في المائة. أما الصفقات انخفضت 2 في المائة بنحو 3.5 ألف صفقة لتصل إلى 155 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.7 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة 811 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 713 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 10 في المائة بقيمة 350 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بنحو 9.2 في المائة ليغلق عند 168.20 ريال، يليه "العقارية" 5.9 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" 3.88 في المائة ليغلق عند 42.85 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 44.55 ريال، يليه "زين السعودية" 6.9 في المائة ليغلق عند 10.14 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" 5.9 في المائة ليغلق عند 9.19 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 267 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 224 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بقيمة 205 ملايين ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية