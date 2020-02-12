تنفيذيون بلا ضمائر .. رشا لأطباء لوصف دواء مرتبط بوفاة المئات

تم تحذير المسؤولين التنفيذيين في شركات الأدوية الأمريكية من أنه يمكن أن يتحملوا مسؤولية جنائية بسبب مفاقمة وباء الإدمان على المواد الأفيونية في أمريكا، بعد أن حكم على مؤسس شركة إنسيس Insys لصناعة الأدوية بالسجن خمس سنوات وستة أشهر لتدبير مخطط لتقديم رشا لأطباء من أجل وصف دواء خطير لتسكين الألم.

باستخدام القوانين المصممة للقبض على زعماء العصابات، تمكن المدعون العامون من إدانة جون كابور وستة مسؤولين تنفيذيين وموظفين آخرين في شركة إنسيس العام الماضي بتهم تشمل التآمر لابتزاز أموال. حولت الشركة الأموال إلى الأطباء لتعزيز مبيعات عقار سوبسيس Subsys، وهو رذاذ مسكن للألم يحتوي على مادة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية أقوى 50 إلى 100 مرة من الهيروين.

إليك بيرلاكوف، رئيس المبيعات السابق في شركة إنسيس، تلقى عقوبة بالسجن 26 شهرا للتهم نفسها. وحكم على مايكل بابيش، الرئيس التنفيذي السابق، بالسجن سنتين وستة أشهر.

صدرت العقوبات بالسجن في الوقت الذي يتم فيه التحقيق جنائيا مع شركات أخرى لصناعة المواد الأفيونية وشركات توزيع، ويهدف المدعون العامون إلى مساءلة التنفيذيين في صناعة الأدوية التي كثيرا ما كانت تستهين بالغرامات باعتبارها تكلفة ممارسة الأعمال.

في إطار تحقيق مشترك بين "فاينانشيال تايمز" وفريق البرنامج الوثائقي "فرنتلاين" Frontline على قناة "بي بي إس" PBS، تحدث بيرلاكوف إلى الصحافيين تحت إشراف المدعين العامين الفيدراليين في بوسطن. أجريت المقابلة العام الماضي، بشرط نشرها بعد صدور الحكم.

اعترف بيرلاكوف بأنه لم يكن لديه "أخلاق ولا أخلاقيات ولا قيم" وأنه أقدم على عمله وهو يعلم أن المخطط المدبر مع كابور غير قانوني. قال إنه لا يزال "ليس لديه فكرة أنه ستكون هناك عواقب جنائية (...) لا أريد الذهاب إلى السجن. من الذي يريد الذهاب إلى السجن؟".

في إشارة إلى ما يشغل تفكيره، قال: "ليس فقط أن الشركة سيتم فرض غرامة مالية فلكية عليها، الأمر الذي رأيته مليون مرة، لكن السيناريو الأسوأ الذي لم أشهده من قبل، هو أنهم قد يأخذون أموالي بالفعل".

تمت الموافقة على استخدام عقار سوبسيس لمرضى السرطان الذين يتناولون بالفعل مواد أفيونية لتسكين نوبات ألم بالغ الحدة. لكن الأغلبية العظمى من الأطباء الذين استهدفتهم شركة إنسيس لم يكونوا أطباء أورام.

قال بيرلاكوف إن أحدا في الشركة لم يهتم بما إذا كان يصرف "حسب ملصق العقار المعتمد من إدارة الغذاء والدواء" لمرضى السرطان أو "بدون ذلك الملصق" لأي شخص آخر. ولو أن شركة إنسيس، كما قال، التزمت فقط بمرضى السرطان، "لما كنت ستسمع عن الشركة مطلقا".

كابور (76 عاما) هو صاحب مشاريع متسلسل في مجال الأدوية هاجر إلى الولايات المتحدة من الهند في أوائل العشرينات من عمره. أسس شركة إنسيس في عام 1990، وحصلت الشركة على الموافقة التنظيمية للرذاذ الذي يحتوي على مادة الفنتانيل في عام 2012. منذ ذلك الحين تم ربط مئات الوفيات بالعقار.

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمة المواد الأفيونية التي حولت مليوني أمريكي إلى مدمنين، وذلك وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شركة إنسيس وشركة بيردو للأدوية - وهي شركة مملوكة لأفراد عائلة ساكلر من أصحاب المليارات، التي تصنع عقار أوكسي كونتين - كلتاهما تعرضت للإفلاس تحت وطأة المطلوبات القانونية. وتحاول شركات صناعة المواد الأفيونية وشركات توزيع أخرى التفاوض على صفقة تسوية مع حكومات الولايات والحكومات المحلية.

برامج المتحدثين التي ترعاها شركات الأدوية هي ممارسة شائعة، تدفع فيها للأطباء لتثقيف أقرانهم، لكن بيرلاكوف وصف كيف تجاوزت شركة إنسيس إلى حد كبير ما كان قانونيا لإنشاء مقايضة مع الذين يصفون مسكن الألم الذي تصنعه. تم حتى الآن اتهام نحو 13 طبيبا قضى بعضهم عقوبة السجن.

بموجب هذا المخطط، يمكن أن يكسب الأطباء ما يصل إلى 125 ألف دولار سنويا "منحة فخرية" للتحدث عن العقار في مناسبات غالبا ما كانت مجرد عشاء مع مندوبي المبيعات وأصدقاء الأطباء أنفسهم. في محاكمة المسؤولين التنفيذيين في بوسطن في ربيع عام 2019، قدم المدعون العامون جدول بيانات استخدمته شركة إنسيس لإظهار عائد الاستثمار من مدفوعات المتحدثين.

أصر كابور على الحصول على ما لا يقل عن دولارين من الإيرادات من العقار مقابل كل دولار أنفقته الشركة على الأطباء، بحسب بيرلاكوف. قال: "أصر على أن يكون قادرا على رسم علاقة مباشرة بين الدولارات التي ندفعها للمتحدث وعدد الدولارات التي نتلقاها من خلال الوصفات الطبية التي وصفوها للمرضى".

لم يستجب محامو كابور لطلب التعليق. في دعوى قضائية، جادلوا بأن موكلهم تم تصويره "كصورة كاريكاتورية" مثل زعيم عصابة، بدلا من "قصة نجاح مهاجر" قام بتطوير العقار بعد رؤية زوجته تموت من السرطان.

سمعت المحكمة كيف دفع مندوبو المبيعات لدى شركة إنسيس الأطباء لزيادة جرعات المرضى من عقار سوبسيس، وهي ممارسة طبية معروفة باسم المعايرة، لأن الجرعات الأعلى تولد مزيدا من الإيرادات. قال المدعون العامون إن هذا كان نوعا من الرشا للأطباء لزيادة الجرعة لمرضاهم.

تم إظهار الثقافة القاسية من خلال مقطع فيديو داخلي تم عرضه على هيئة المحلفين، أظهر مندوبي مبيعات شركة إنسيس يعزفون موسيقى الراب عن العقار بينما كان رجل ضخم يرتدي زيا على شكل زجاجة ضخمة لعقار سوبسيس يرقص في أرجاء المكان. كانوا يعزفون قائلين: "أنا أحب المعايرة، نعم، هذه ليست مشكلة. حصلت على مرضى جدد ولدي كثير منهم".

في النهاية، نكتشف أن بيرلاكوف كان داخل الزي – على الرغم من أنه ادعى أنه لم يكن يرتديه في كامل الفيديو. قال: "أدرك الآن كم كان فظيعا ومثيرا للاشمئزاز وكريها، لكنني كنت فقط معجبا بالعمل والمال وبالتفاصيل التي وضعوها فيه، كنت، متأثرا عاطفيا".

قال بيرلاكوف في البداية إنه كان معجبا بالفيديو لكنه الآن يرى الظهور فيه أنه أحد أكبر أخطائه. "عرضته على زوجتي وأطفالي واستمتعوا به. لم يعرفوا أي شيء عن عقار سوبسيس أو المعايرة وأن المرضى كانوا يموتون بالفعل بسببه".

في حين أنه كثيرا ما يتم فرض غرامات على شركات الأدوية من قبل هيئات التنظيم، إلا أنه نادرا ما يذهب المسؤولون التنفيذيون إلى السجن. بالإجمال، تمت إدانة سبعة من المسؤولين التنفيذيين والموظفين في شركة إنسيس بتهمة التآمر لابتزاز الأموال، وهي تهمة أدخلت في السبعينيات لملاحقة الجريمة المنظمة ـ إضافة إلى مؤامرة الاحتيال الإلكتروني ومؤامرة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. إلى جانب كابور وبابيش وبيرلاكوف، يوجد ريتشارد سايمون، مدير المبيعات الوطني، ومايكل جوري الذي أشرف على الوحدة المسؤولة عن الحصول على تعويضات من شركات التأمين. حصل كلاهما على حكم بالسجن 33 شهرا. وتمت أيضا إدانة اثنين من مديري المبيعات الإقليميين.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، ألغي القاضي إدانات احتيال خاصة بالخدمات الإلكترونية وانتهاكات قانون المواد الخاضعة للرقابة.

قانون المنظمات الفاسدة والمؤثرة التي تمارس الابتزاز "ريكو" وضع المسؤولية الجنائية عن ارتكاب أفعال سيئة على الأشخاص الذين في قمة الجماعات مثل المافيا، وفي الآونة الأخيرة، منظمات أخرى، بما في ذلك قضية الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015، حيث اعترف عدة مسؤولين بالذنب.

القضايا الجنائية ضد قادة الشركات لا تزال نادرة جدا، لكن هناك توسعا سريعا في القضايا المدنية التي تحاول استخدام ذلك القانون.

جيف جريل، المحامي من مكتب المحاماة "جريل فيست"، قال: "في قضية جنائية عادية، يجب أن تكون في الأساس قد ارتكبت جريمة بيديك، من خلال الضغط على الزناد، أو سرقة الأموال، أو بيع المخدرات. بموجب قانون ريكو، هذا ليس ضروريا. يسعى قانون ريكو إلى فرض المسؤولية على الأشخاص الذي يقومون، عن علم، بتشغيل وإدارة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة مباشرة".

فريد ويشاك، أحد المدعين العامين الفيدراليين الذي قاد قضية شركة إنسيس، بدأ حياته المهنية في محاكمة عصابة عائلية يقارنها بعائلة سوبرانو، وساعد فيما بعد على إدانة جيمس "وايتي" بولجر، وهو زعيم جريمة منظمة أمريكي إيرلندي في منطقة بوسطن، للتواطؤ في 11 جريمة قتل. وأعرب عن أمله في أن تشجع إدانات شركة إنسيس مدعين عامين آخرين على النظر في قضايا مماثلة.

قال: "إذا كنت في مجال الأعمال التجارية ويمكنك جني ملايين الدولارات ومن ثم تدفع غرامة ربما تشمل جزءا صغيرا من ذلك المبلغ، فإنك تكسب ربحا من خلال المشاركة في نشاط إجرامي".

ناثانيال ييجر، رئيس وحدة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في ماساشوستس، قال إن الإدانات ينبغي أن ترسل رسالة إلى المسؤولين التنفيذيين في صناعة الأدوية أنه "ستتم معاملة سلوكهم تماما مثل أي سلوك إجرامي آخر".

منذ إبرام صفقته لمساعدة المدعين العامين الفيدراليين، قال بيرلاكوف إنه يحاول تحمل مسؤولية أفعاله، لكنه أصر على أن شركة إنسيس لم تكن وحدها في صناعة الأدوية.

قال: "حقيقة الأمر هي أنني ارتكبت أخطاء فادحة، وأنا في ورطة بسبب ذلك، أنا أدفع الثمن. هل هناك أشخاص آخرون يفعلون الشيء نفسه في الوقت الحالي؟ بكل تأكيد".









بكلماته الخاصة .. بيرلاكوف يكشف عن شخصية بقلب متحجر



أصر جون كابور على أن شركة إنسيس عينت مندوبي مبيعات كانوا - "فقراء، جياع، متحمسين" أو "فقراء، جياع، أغبياء" - كما قال أليك بيرلاكوف لـ"فاينانشيال تايمز" وفريق البرنامج الوثائقي "فرنتلاين" Frontline.

هؤلاء كانوا أفرادا، وفقا لرئيس المبيعات السابق، مدفوعين لملاحقة "الحيتان"؛ الأطباء الذين يمكنهم إقناعهم بوصف كميات كبيرة من عقار سوبسيس. في شركات أخرى لصناعة الأدوية غالبا ما يكون لدى مندوبي المبيعات حصص بعدد الأطباء الذين يزورونهم يوميا، لكن في شركة إنسيس يكرسون وقتهم لأكبر أهدافهم.

"عليك العثور على القضية التي تثير عاطفتهم، أيا كان الذي يثيرهم"، كما قال عن الطريقة التي يخاطب بها مندوبو المبيعات الأطباء. "إذا كانوا يواجهون طلاقا، فربما يكون المال - لأن الطلاق قد يكون مكلفا جدا - لكن ربما لا يتعلق الأمر بالمال. ربما يحتاجون فقط إلى شخص يتحدثون معه".

"هذا يبدو قاسيا. وهو قاس بالفعل، أننا نستهدف شخصا ما في محنة في محاولة لاستغلاله".

إذن، من أراد بيرلاكوف في فريقه؟ صانرايز لي، إحدى المديرات الإقليميات، التي حكم عليها بالسجن عاما، كانت راقصة تعر. قال بيرلاكوف، "هل أعرف أن العنصر النسائي يبيع المنتجات؟ بكل تأكيد. هل أعرف أن الأشخاص (قد) يفضلون (...) الشراء من شخص جذاب؟ بكل تأكيد، أنا أعرف هذه الأشياء"، لكن ذلك لم يكن محوريا لتعيين مندوبي المبيعات.

"لم أكن مهتما بتعيين عارضة في مجلة بلايبوي أو راقصة تعر سابقة تقريبا بقدر ما كنت أسأل بحق الأسئلة المناسبة في عملية المقابلة، وتقييم ما إذا كانت لديهم ما أدعوه، للأسف، غريزة قاتلة؛ دون ضمير تقريبا".

قال بيرلاكوف إنه تخيل شخصيا أنه "يبيع جهازا"، ولم يفكر في العواقب.

"كنت أعتقد أنني بحاجة إلى تجزئة هذه الأشياء المختلفة: وباء المواد الأفيونية، الأشخاص الذين يعانون، الإدمان، الوفيات، مقدمو الرعاية، والآباء".