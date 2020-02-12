"رويترز": أكبر انخفاض لسهم صناعات قطر في 6 أشهر يهبط بالبورصة 1.4 % في يوم

هبطت البورصة القطرية 1.4 في المائة اليوم الأربعاء، في رابع انخفاض على التوالي بفعل هبوط سهم صناعات قطر 4.8 في المائة.

ووفقا لـ "رويترز" سجلت أسهم الشركة المصنعة للبتروكيماويات أكبر هبوط أثناء جلسات التداول في ستة شهور بعد أن هوت أرباحها السنوية 48 في المائة إلى 2.6 مليار ريال قطري.

في حين عززت الأسهم المالية المكاسب في سوق السعودية، وارتفع المؤشر 0.3 في المائة إلى 7915 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم البنك السعودي الفرنسي 3.3 في المائة.