شركات سعودية وروسية تبحث مشروعات استثمار مشتركة بـ 10 مليارات دولار

ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الأربعاء أن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة وكذلك استثمار محتمل يفوق عشرة مليارات دولار.

وجرت المحادثات في السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز التعاون في سوق النفط العالمية.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع ويستأنفون محادثاتهم مع الشركات الروسية.