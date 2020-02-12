السوق السعودي يغلق على ارتفاع وسط تداولات بلغت 3.4 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على إرتفاع وذلك بعدما تراجعت لجلستين متتاليتين، ودعم القطاع البنكي السوق بقيادة مصرف الراجحي و البنك السعودي الفرنسي.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.25 في المائة أو ما يعادل نحو 19 نقطة ليغلق عند مستوى 7915 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.4 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 148.1 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 155.9 ألف صفقة.

في حين تراجع سهم "المصافي" بنحو 10% بعد بعد رفض الدعوى المقامة ضد أرامكو، ليسجل السهم أدنى مستوى في شهر.

وتراجع سهم زين السعودية بنحو 6.9 في المائة لتواصل تراجعها للجلسة السادسة على التوالي، فيما فقد السهم نحو 17 في المائة تقريبا منذ إعلانها عن تعديل التوصية بشأن زيادة رأسس المال وخفضه بعدما توقفت المناقشات مع وزارة المالية بشأن الديون.

وتصدرت أسهم شركة أنعام القابضة المكاسب حيث ارتفع 9.2 في المائة، تلاه شركة العقارية والذي ارتقع بنحو 5.9 في المائة، في حين أرتفعت 5 شركات بنحو 3 في المائ، في المقابل ارتفعت أسهم 72 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 113 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتراجع سهم أرامكو بنحو 0.7 في المائة عند مستوى 33.2 ريال، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ إدراج الشركة، في حين لا يزال يتداول السهم أعلى من سعر الطرح البالغ 32 ريال.

وكان سوق نمو قد ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.4 في المائة، وبتداولات عند 31.7 مليون ريال وذلك عبر تداول 516.7 ألف سهم.