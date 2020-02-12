إعمار العقارية تربح 1.6 مليار دولار في 2019

حققت شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي أرباحا صافية قدرها 1.68 مليار دولار بارتفاع طفيف عن الأرباح التي حققتها في 2018 والبالغة 1.67 مليار دولار.

وسجلت الشركة مبيعات عقارية بنحو 4 مليار دولار في دبي، وسجلت "إعمار مولز" التي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، زيادة في الإيرادات بنسبة 5 بالمائة محققةً 1.272 مليار دولار وذلك مقارنة بعام 2018 الذي حققت فيه 1.210 مليار دولار. ووصل إجمالي الربح الصافي لعام 2019 إلى 622 مليون دولار ، والذي يقارب صافي الأرباح المسجل في عام 2018 607 مليون دولار.



وبحسب البيان فقد حافظت معدلات الإشغال في أصول "إعمار مولز"، التي تشمل "دبي مول"، و"دبي مارينا مول"، و"مجمع الذهب والألماس"، و"سوق البحار"، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها القوي الذي وصل إلى 92 بالمائة. وفي 2019، استقبلت هذه الوجهات قرابة 136 مليون زائر، حيث حافظ "دبي مول" على أدائه الاستثنائي مع استقبال 84 مليون زائر في 2019.

وسجلت "نمشي"، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتي استحوذت عليها "إعمار مولز" بالكامل في 2019 مبيعات بلغت 339 مليون درهم (92 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بزيادة قدرها 40 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018. وخلال عام 2019، حققت الشركة المملوكة بالكامل لشركة "إعمار مولز" مبيعات قدرها 1.028 مليار درهم إماراتي (280 مليون دولار أمريكي) محققة بذلك زيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويعود النجاح المستمر الذي تحققه "نمشي" إلى حملة "نوفمبر الأسود" التي حظيت باهتمام كبير إضافة إلى النمو الهائل الذي شهدته في السوق السعودية.