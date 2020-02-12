عين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ميادة بدر رئيسا تنفيذيا لهيئة فنون الطهي وذلك ضمن مساعي وزارة الثقافة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه.

وتعد ميادة بدر من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهي ولها تجربة كبيرة في المجال حيث مثلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة وهي خريجة المدرسة الدولية "كوردون بلو" في باريس وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دوليا. وستتولى ميادة بدر من خلال الهيئة الجديدة مسؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره والنهوض بمقوماته ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

كما ستعمل على وضع استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها وستكون الهيئة الوليدة مرجعاً لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه حيث ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

وتأتي الهيئة الجديدة في إطار مشروع وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي بمختلف اتجاهاته الإبداعية وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها الوزارة لإدارة القطاعات الثقافية المكوّنة للمشهد الثقافي السعودي.