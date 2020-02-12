الملك يبحث مع رئيس غينيا كوناكري مجالات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم وألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري جلسة مباحثات تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين السعودية وغينيا وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وسفير الدكتور حسين الدخيل الله السعودية لدى غينيا كوناكري. كما حضر من جانب غينيا كوناكري مامادي توري وزير الخارجية ومحمود نبهاني سفير غينيا كوناكري لدى المملكة ، وعدد من المسؤولين.