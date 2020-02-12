110 ساعة يقضيها الإنسان العادي سنويا للندم على قراراته

خلصت دراسة جديدة إلى أن الانسان يقضي نحو 7994 ساعة من حياته في الندم على قرارات يعتقد أنها كانت ستجعله أكثر سعادة وأفضل حالا.

وذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية أن الانسان العادي يقضي 110 ساعة سنويا للندم على قرارات، أي ما يعادل 500 يوم عمل طوال حياته.

وتشمل القرارات التي يشعر الانسان بالندم عليها اختيار مسيرة مهنية خاطئة أو الانفصال عن الحب الأول أو عدم السفر بصورة أكثر عندما كان شابا.

وغالبا ما تكون الأمور التي لم يفعلها الانسان هى ما تسبب له الألم، حيث قال 79% ممن شملهم الاستطلاع إنهم كانوا يرغبون في أن يكونوا أكثر جرأة في اتخاذ القرارات.

وأظهر الاستطلاع أن 29% يعتقدون أنهم كانوا سيشعرون بسعادة أكبر في حال تحلوا بمزيد من الشجاعة في اتخاذ قراراتهم، واعتقد 37% أن الجرأة في اتخاذ القرارات كانت ستجعلهم أكثر ثراء، في حين يتشكك 17% فى أنهم ربما يكونوا قد حصلوا على وظيفة تمثل حلم حياتهم .

وأوضح 57% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يتمنون شغل وظيفة أخرى، في حين قال 44% إن خوفهم منعهم من تجربة أمور جديدة.