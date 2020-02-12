"نيسان" تطلب 91 مليون دولار من غصن تعويضا عن الأضرار

قالت نيسان موتور اليوم إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها 10 مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي. وكان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة حتى فر إلى لبنان في ديسمبر. وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.
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