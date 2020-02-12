"ساما" توافق على تعديل تصريح "المتحدة للتأمين"

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني اليوم عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المبدئية بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 17/06/1441 الموافق 11/02/2020 على تعديل تصريح ممارسة نشاط تأمين وإعادة التأمين التعاوني بحيث يكون مقتصرا على ممارسة نشاط التأمين فقط وذلك بناء على طلب الشركة علما بأن هذا التعديل لن يكون له أي أثر سلبي حيث أن عمليات إعادة التأمين في السنوات السابقة، لم تشكل النشاطات الأخرى أية أهمية جوهرية في حجم أعمالها، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى رفع هامش الملاءة للشركة مما يمكنها من تحقيق عوائد استثمارية أفضل في المستقبل.
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