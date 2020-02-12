"الشورى" يطالب "التعليم" بالتوسع في بناء المدارس الحكومية

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين - بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية 23 من أعمال السنة 4 للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس الشيخ.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم في جلسة سابقة قدمها الدكتور عبدالله الجغيمان رئيس اللجنة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الاهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي.

وطالب المجلس الوزارة بدراسة امكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم بما يعمق خبراتهم ويرفع من جودة أدائهم التعليمي وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.

وطالب المجلس الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك. كما طالب المجلس الوزارة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الاكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.

وشد المجلس على الوزارة بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام كما طالب المجلس الوزارة بسرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار, وتحقيق المصلحة العامة.

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن 70 وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الدفاع تلاهما رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

وبعد طرح تقريري اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء الذين داخلوا على تقريري اللجنة إذ قدموا في مداخلاتهم عددا من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقريرين من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد الموقع في الرياض في تاريخ 10/9/2019 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة تلاه الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة العام في السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني الموقع بمدينة جدة الموافق 29/5/2019 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة تلاه الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا) في السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 26/6/2019 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة.