26.6 ألف صوت في انتخابات غرفة الرياض خلال 13 ساعة

انطلقت أمس، انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ18، عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، حيث يتنافس 57 مرشحا ومرشحة، منهم 42 من فئة التجار، و15 من فئة الصناع.

وخلال الـ13 ساعة الأولى من التصويت، بلغ عدد الأصوات 26687 صوتا، من أصل 11600 ناخب، بزيادة تفوق 200 في المائة عن أصوات الدورة الانتخابية الماضية كاملة. وشهدت ميادين وشوارع العاصمة لافتات دعائية للمرشحين، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي برزت فيها الدعاية الانتخابية بشكل ملحوظ.

وبدأ التصويت عن بعد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المخصص في موقع وزارة التجارة والاستثمار من الساعة الثامنة صباحا، وتنتهي عملية التصويت عند الساعة الثامنة مساء الغد، حيث سيتم بعدها الإعلان عن النتائج من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من وزارة التجارة والاستثمار.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت البدء في تطبيق التصويت لانتخابات الغرف التجارية والصناعية عن طريق التوثق الإلكتروني في خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى التصويت إلكترونيا عن بعد دون الحاجة إلى حضور مقر الانتخاب.

وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.

وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونيا خلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق، يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.

ويحق للناخب والناخبة التصويت لعدد أربعة مرشحين بحد أقصى صوتان لكل فئة "صناع" و"تجار"، على أن يكون الدخول للموقع بغرض التصويت مرة واحدة فقط، حيث سيكون التصويت مفتوحا طيلة الأيام الثلاثة المخصصة للانتخابات.

ويبلغ عدد مشتركي غرفة الرياض، الذين يحق لهم التصويت 127832 ناخبا وناخبة، كأكبر رقم يسجل على مستوى الغرفة التجارية.

ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف، حيث يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونيا دون عناء أو انتظار.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة إلى زيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية، وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص، وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة، وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.