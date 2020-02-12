الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 7900 نقطة متأثرة باستمرار ضغوط البيع

فقدت الأسهم السعودية 76 نقطة نحو 0.96 في المائة لتغلق عند 7895 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" بنحو 1.1 في المائة 12 نقطة ليغلق عند 1084 نقطة. وشهدت السوق سيطرة عمليات البيع، حيث لم تسجل مستويات أعلى من الافتتاح وجاء الإغلاق عند أدنى مستوى تقريبا، ولم يحفز الأداء الإيجابي في الجلسة السابقة المتعاملين إلى الشراء، ما يجعلها عرضة لاستمرار مزيد من الضغوط البيعية في حال عدم ظهور معطيات إيجابية تحفز المشترين. استمرار التداول دون 8070 نقطة يبقي فرص الوصول إلى 7660 نقطة. وتعد العوامل الأساسية المحرك الرئيس للسوق، حتى الآن لم يفصح معظم الشركات عن نتائجه المالية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7971 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 7895، 0.96 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7895 نقطة فاقدا 76 نقطة بنسبة 0.96 في المائة، وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 543 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 16 مليون سهم لتصل إلى 136 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. وارتفعت الصفقات 4 في المائة بنحو 5.7 ألف صفقة لتصل إلى 159 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.99 في المائة، يليه "الأدوية" 0.53 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" 0.29 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.8 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 3 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 1.74 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 31 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 778 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 8 في المائة بقيمة 310 ملايين ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "دور" بالنسبة القصوى ليغلق عند 33 ريالا، يليه "أسمنت حائل" 6.88 في المائة ليغلق عند 14.30 ريال، وحل ثالثا "نماء للكيماويات" 6.7 في المائة ليغلق عند 27 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "زين السعودية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.90 ريال، يليه "ميدغلف" 5.4 في المائة ليغلق عند 20.80 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" 4.15 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 672 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 161 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بقيمة 149 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية