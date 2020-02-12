«نمو» تقفز 8.8 % في أفضل أداء يومي منذ نهاية 2019

قفزت السوق الموازية "نمو" 8.8 في المائة في أفضل أداء يومي منذ نهاية 2019، وأغلقت عند 7865 نقطة بمكاسب 638 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 453 في المائة إلى 21.6 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 455 في المائة إلى 411 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 269 في المائة إلى 1244 صفقة. وارتفع جميع الأسهم ما عدا "الوطنية للبناء والتسويق"، تصدر المرتفعة "العمران" 20 في المائة ليغلق عند 51.30 ريال، يليه "بحر العرب" 11 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.2 في المائة ليغلق عند 71.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 8.9 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 6.2 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 4.7 مليون ريال.