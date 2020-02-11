الأمم المتحدة: إدلب قد تتحول إلى مقبرة

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن عدد من فروا من القتال في سوريا في الأسابيع العشرة الماضية يفوق عددهم في أي وقت آخر منذ بدء الحرب قبل نحو تسع سنوات وإن مدينة إدلب التي تؤوي الكثيرين قد تتحول إلى مقبرة إذا استمرت الأعمال القتالية.

ووفقا لرويترز قال ينس لاركيه من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "إنها أسرع عمليات النزوح نموا التي شهدناها على الإطلاق في البلاد" وأضاف أن نحو 700 ألف فروا منذ ديسمبر كانون الأول أغلبهم من النساء والأطفال.

وقد يفر 280 ألف آخرين من المراكز السكانية إذا استمر القتال بما في ذلك مدينة إدلب المكدسة بالفارين من القتال من مناطق أخرى والتي لم تشهد بعد هجوما عسكريا شاملا على مركزها.