منظمة الصحة لدول العالم: استيقظوا .. "كورونا" العدو الأول للبشرية

طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي أخيرا كوفيد-19.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا .. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن‭‭ ‬‬يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".